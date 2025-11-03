Durán Barba criticó a Macri y advirtió: “El presidente es Milei, no el expresidente”

El consultor político Jaime Durán Barba cuestionó al expresidente Mauricio Macri por sus recientes críticas a la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. El ex asesor clave del PRO afirmó que Macri “no ha comprendido que él es un ex presidente” y consideró “imprudente” su intervención pública en decisiones del actual gobierno.

“Desde el triunfo de 2017, Macri tuvo un ataque de hubris que lo llevó a disolver sus equipos técnicos y actuar por instinto; desde entonces le ha ido cada vez peor”, sentenció Durán Barba en declaraciones a Radio Rivadavia. Las declaraciones del analista se da tras la reunión entre Macri y Javier Milei, y las tensiones que generó la posterior crítica del líder del PRO a la designación de Adorni.

Asimismo, Durán Barba analizó el fenómeno Milei como parte de un cambio cultural más amplio. “Está comprobado que un buen meme mueve más votos que un buen editorial”, afirmó. Pero advirtió sobre sus límites a la hora de gobernar: “Después del voto, viene la política. Hay que hacer mayoría en el Congreso, hay que dialogar. Este tipo de dirigentes normalmente es muy autoritario, cree tener la verdad”.

Qué dijo Mauricio Macri contra Javier Milei

Mauricio Macri detalló durante el fin de semana el encuentro fallido con Javier Milei y afirmó que "no logramos ponernos de acuerdo". "En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo", comenzó el líder del partido amarillo, que fue socio de La Libertad Avanza (LLA) en los comicios legislativos.

"La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia", protestó. Y agregó: "Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa".

"Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar", expresó Macri. Y cerró: "Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país".