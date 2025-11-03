El ex dirigente del PRO y actual diputado nacional electo por San Luis de La Libertad Avanza (LLA), Carlos Almena, cuestionó el accionar del ex presidente Mauricio Macri al respecto del gobierno de Javier Milei.

"Considero que Macri ha apoyado las ideas del cambio de Milei, pero lo que no se entiende es la profundidad y las circunstancias de estos tiempos en los que estamos viviendo", opinó en diálogo con El Destape 1070, y continuó: "Me parece un gesto de tibieza de Macri de no apoyar los cambios".

Asimismo, Almena consideró: "A nivel político cuando uno arma una estructura tan importante para llegar a ser Presidente, las bases a nivel nacional son muy fuertes, hay intendentes, hay gobernadores, hay legisladores, que son del PRO y que empujan para sostener el espacio del partido político y me parece muy sano".

"Milei no va a poder prescindir de la necesidad de los votos del PRO y tampoco podrá prescindir de la figura del expresidente para hacer acuerdos electorales a futuro", añadió, mientras que declaró: “El sello del PRO en las provincias sigue siendo muy fuerte”.

Su apoyo a la reforma laboral

En otro pasaje del a entrevista, el diputado electo expresó: “La reforma laboral hará que los empresarios tomen más empleos con menos carga tributaria y que el mercado informal tenga más herramientas para que se pueda insertar en el mercado formal”.

"Milei es un presidente muy genuino, a lo mejor las formas para con periodistas y con quién piensa distinto no son las correctas o las coloquialmente correctas. Es una gran persona que habla con la verdad", insistió el dirigente político.