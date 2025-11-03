Santilli adelantó qué proyectos le pidió aprobar Milei con los gobernadores

Santilli adelantó cuáles proyectos le pidió aprobar Milei con los gobernadores

A una semana de haber ganado las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli asumió como ministro del Interior y reveló los principales ejes de la agenda oficialista. El flamante funcionario detalló los temas tratados en su reunión con el presidente Javier Milei y subrayó la estrategia de diálogo con los gobernadores.

"Trabajamos en la agenda de extraordinarias y ordinarias a largo plazo. Los temas prioritarios de presupuesto, la modernización laboral, la reforma fiscal para bajar impuestos y el nuevo código penal. Esa es, si se quiere, la agenda de corto para extraordinarias”, afirmó este lunes en Radio Mitre.

En su nuevo rol, Santilli destacó la importancia de la articulación directa con los gobernadores, senadores y diputados, y remarcó la necesidad de un trabajo coordinado con la Cámara de Diputados y el Senado, especialmente tras la reciente recomposición de ambas cámaras.

Consultado sobre el pase de siete diputados del PRO, explicó que la situación “ya venía gestándose desde tiempo atrás”, y recordó que la actual ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, “había iniciado previamente ese camino mucho antes de la elección reciente”. En ese sentido, sostuvo que la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO “se consolidó en la provincia de Buenos Aires, la ciudad y la mayoría de los distritos”, y que se mantiene firme desde la reunión en la casa del expresidente Mauricio Macri durante el balotaje.

Santilli, la relación con los gobernadores y su nuevo rol

Santilli destacó que su rol será “escuchar” a los mandatarios provinciales, quienes reclaman discutir el presupuesto 2026 antes de avanzar con reformas estructurales. En ese sentido, sostuvo: “Dentro del esquema planteado por el Presidente, que es el que nos va a hacer crecer y no tener déficit fiscal, estaremos dispuestos a dialogar y lo haremos en la mesa que dispensa el Gobierno”. Además, el ministro señaló que uno de los debates pendientes es el de la coparticipación federal, sin reformas desde 1994. “Es un debate vigente y si hay alguien que dio debates profundos en la Argentina es Milei”, concluyó.

Santilli se mostró muy alineado con Milei y subrayó: “Se eliminaron los piquetes, pasamos de nueve mil a cero, y se redujo el déficit fiscal en siete puntos, lo que permitió avanzar en la baja de impuestos. Todo eso es lo que se comprometió el presidente”. Y agregó que el país debe profundizar este rumbo para “sostener el crecimiento durante veinte o treinta años consecutivos”.

Diferencias con Mauricio Macri

Por último, se refirió al tuit publicado por Mauricio Macri, donde el expresidente criticó la designación de Manuel Adorni como nuevo Jefe de Gabinete: “Lo que creo es que hay que seguir sumando y estoy convencido de eso. Y obviamente, son conversaciones entre un presidente de mandato cumplido y un presidente en ejercicio". En este marcco, se diferenció y disparó: "Yo prefiero ponerme la tarea que a mí me toca, que es la de sumar para lograr las reformas. Las reformas que son clave para nuestro país”.