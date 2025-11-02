Santilli, reunido con Milei: "Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas"

El flamante ministro del Interior Diego Santilli

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, se reúne esta noche en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei luego de su nombramiento. El cuadro histórico del PRO habló con la prensa en la previa a entrar a Olivos y aseguró que lo "sorprendió" el llamado del Presidente. Santilli estaba de vuelta a la Ciudad de Buenos Aires después de haber estado en Paraná donde vio correr a uno de sus hijos.

"En el camino me llamó el Presidente", detalló el recién nombrado ministro y sumó: "Me sorpredió el llamado. Vengo trabajando con el presidente y con Karina. Comimos el lunes pero no hablamos de este tema". Santilli habló minutos antes de las 20 hs, al entrar en la residencia del Presidente. Según indicó a la prensa, Milei lo citó para hablar sobre cómo encarar la nueva etapa. "Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas con las que nos comprometimos", cerró.

Santilli, quien encabezó la lista a diputados de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, recibió un rápido respaldo a su nombramiento. A las palabras del diputado y amigo Cristian Ritondo, se sumaron las expresiones de apoyo del flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, del presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, y del asesor presidencial Santiago Caputo.

Después del ingreso de Santilli a Olivos, llegaron los asesores económicos Miguel Boggiano y Juan Carlos de Pablo, pero ninguno de los dos quiso dar declaraciones a la prensa.