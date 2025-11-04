Renunció Cecilia Loccisano, la viceministra de Salud

Cecilia Loccisano

La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, presentó su renuncia este lunes al cargo que también ocupa en la Secretaría de Gestión Administrativa. En una publicación que hizo en X, Loccisano afirmó que seguirá "acompañando" a "contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno".

Tuit de Cecilia Loccisano

"El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación", escribió Loccisano en sus redes sociales, en la que fue la tercera renuncia de un alto cargo desde las elecciones: antes lo hicieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reemplazado por Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, reemplazado por Diego Santilli.

Luego, la ex viceministra de Salud continuó: "Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos".

"Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan. Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas", siguió y concluyó: "Mi agradecimiento al Presidente de la Nación, Javier Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones por la confianza y oportunidad de haber sido parte del equipo".

Los cambios en el gabinete de Javier Milei

Después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, comenzaron los cambios en el gabinete de Javier Milei. La primera salida que se confirmó fue la de Francos, reemplazado en la jefatura de Gabinete por el ex vocero de la Presidencia, Manuel Adorni; con la salida de Adorni se fue también Lisandro Catalán, a quien reemplazó el diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli.