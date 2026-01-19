La nueva Ford Ranger naftera que se fabricará en Argentina.

Ford Argentina anunció que comenzará a fabricar una nueva variante de su pickup Ranger en la planta de General Pacheco, Buenos Aires: la versión Tremor con motor naftero 2.3 litros Ecoboost, el mismo que utiliza la 4x4 Everest. La llegada de esta versión está prevista para finales de 2026 o principios de 2027.

Con esta incorporación, la Ranger nacional amplía su oferta a cinco opciones de motorización: tres turbodiesel, una híbrida enchufable y ahora esta alternativa naftera. Aunque aún no se confirmaron los detalles específicos de potencia y torque, se considera como referencia el motor 2.3 Ecoboost del Everest, que entrega 300 caballos de fuerza y 446 Nm de torque.

Las versiones Tremor están diseñadas para mejorar el rendimiento en condiciones 4x4, con ajustes en la suspensión, amortiguadores reforzados, mayor distancia al suelo y un estilo particular con detalles en color naranja característico. En Argentina, esta línea ya está disponible en las pickups F-150 y Maverick, y próximamente se sumará a la Ranger.

La inversión de Ford en Argentina

Este anuncio se suma a otros proyectos recientes para la Ranger fabricada en el país. En 2025, Ford confirmó una inversión adicional de 40 millones de dólares destinada a incorporar siluetas de cabina simple y chasis cabina a la gama, además de acondicionar la planta de Pacheco para aumentar la producción hasta 80 mil unidades anuales.

En 2024, la marca estadounidense mostró un prototipo de la Ranger con carrocería Cabina Simple durante Fenatran, la principal feria del transporte en San Pablo, Brasil. Se espera que estas nuevas configuraciones se presenten antes de mitad de año, ampliando así la oferta para el mercado regional.

Además, en octubre del año pasado, Ford anunció otra ampliación de inversión por 170 millones de dólares para la producción de una variante híbrida enchufable de la Ranger. Con esta inyección, el proyecto iniciado en 2023 acumula un total de 870 millones de dólares de inversión.

La nueva Ranger híbrida enchufable combina un motor de combustión con uno eléctrico, alternando su funcionamiento para maximizar potencia o reducir el consumo. Su batería, de mayor capacidad que un híbrido convencional, permite recarga mediante toma corriente y ofrece una autonomía 10 por ciento eléctrica, sin usar combustible.

En otros mercados, esta tecnología entrega 281 caballos de fuerza y 697 Nm de torque, con una autonomía eléctrica de hasta 45 kilómetros. Desde Ford Argentina adelantaron que la versión local superará estos números, prometiendo un rendimiento superior.