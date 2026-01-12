Las dos nuevas Pick-ups chinas que llegan a Argentina en 2026

as nuevas pick-ups chinas que llegan a Argentina.

El Grupo Corven comercializa en Argentina las nuevas versiones de las pick-ups Tunland G7 y Tunland V9, importadas desde China y dirigidas a distintos perfiles de usuarios: la G7 para el trabajo y la V9 para uso recreativo.

La Tunland G7 mantiene su motor Aucan 2.0 turbodiesel con 161 caballos de fuerza y 390 Nm de torque, equipado con una caja automática ZF de ocho velocidades y tracción 4×4 desconectable. En tanto, la Tunland V9 en sus versiones iniciales ofrece un motor Aucan 2.0 turbodiesel MildHybrid con 161 caballos y 451 Nm, con la misma transmisión y tracción que la G7.

Como novedad, se incorpora una versión tope de gama llamada Tunland V9 4×4 AT Pro Sport, que destaca por su motor Mitsubishi 2.0 turbonaftero MildHybrid con 244 caballos de potencia y 380 Nm, acompañada de una caja automática ZF de ocho velocidades y tracción 4×4 desconectable. Esta variante Pro Sport busca posicionarse con mayor potencia dentro del segmento de pick-ups recreativas.

El segmento de pick-ups medianas en Argentina es altamente competitivo, dominado por modelos nacionales como la Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Fiat Titano y Ram Rampage, lo que representa un reto para que las marcas chinas logren una participación destacada.

Los precios de las pick-ups chinas

Actualmente, la Tunland G7 ofrece cuatro versiones, ampliando su oferta desde la única versión previa, mientras que la Tunland V9 dispone de dos variantes, también un aumento respecto a su oferta inicial.

Además, se anticipa que la Tunland G7 incorporará al menos dos versiones eléctricas durante 2026. La garantía ofrecida por el fabricante es de cinco años o 150.000 kilómetros.

Los precios sugeridos sin IVA para las nuevas pick-ups son los siguientes:

Tunland G7 4×2 MT Lite: 38.460.000 pesos

Tunland G7 4×4 MT Lite: 41.175.000 pesos

Tunland G7 4×2 AT Ultimate: 42.985.000 pesos

Tunland G7 4×4 AT Ultimate: 47.195.000 pesos

Tunland V9 4×4 AT Ultimate Mild Hybrid: 65.745.000 pesos

Tunland V9 4×4 AT Pro Sport: precio a informar próximamente



