El nuevo sedán con tecnología Super Hybrid.

Cariló se convirtió en un salón del automóvil a cielo abierto donde las marcas muestran sus últimas novedades. En este escenario, Chery hizo su debut con un espacio exclusivo en el centro de la ciudad y presentó oficialmente en el mercado local el Arrizo 8, un sedán mediano que incorpora un sistema de propulsión híbrido enchufable.

Este modelo es el primero de Chery en Argentina que ofrece la tecnología Super Hybrid, un avance dentro del plan de electrificación que lanzó en 2025 junto a Corven, su nuevo representante en el país. El stand de la marca, ubicado en Avellano 245, exhibe también la gama Tiggo, que incluye el Tiggo 4 híbrido, el Tiggo 7 con hibridación suave, y los Tiggo 2 y Tiggo 8 PRO, este último con capacidad para siete pasajeros.

Además, Chery sorprendió con la avant premiere del Tiggo 7 PHEV, el próximo híbrido enchufable que próximamente llegará a las concesionarias locales, anticipando su compromiso con la movilidad sustentable en Argentina.

Cuánto cuesta el nuevo Arizzo de Chery

El Arrizo 8 se importa desde China y forma parte del cupo de vehículos electrificados que no pagan arancel de importación. Por ahora, está disponible en una única versión 1.5T PHEV Comfort, con un precio de 34.600 dólares. La compra incluye un cargador portátil para el hogar y un Wallbox de mayor potencia, que se puede instalar según la necesidad del usuario.

Para facilitar la adquisición, Chery ofrece dos opciones de financiamiento con tasa UVA 0%: hasta $25.000.000 para pagar en 12 o 18 meses, o hasta $20.000.000 en 24 cuotas, una propuesta atractiva para quienes buscan sumarse a la tecnología híbrida.

Con una longitud de 4,76 metros y un baúl de 455 litros, el Arrizo 8 se posiciona como un sedán mediano que competirá directamente con el Toyota Corolla híbrido, aunque este último es un poco más compacto. Su diseño destaca por las llantas de aleación multi rayo de 18 pulgadas, ópticas full LED, espejos plegables eléctricamente y detalles cromados que le dan un aire sofisticado.

El corazón del vehículo es una plataforma híbrida enchufable de cuarta generación (M1X-PHEV) que combina un motor turbo naftero 1.5 litros de 147 CV y 215 Nm de torque con dos motores eléctricos que generan 150 kW y 310 Nm de par. Las baterías de fosfato de hierro y litio tienen una capacidad máxima de 18,6 kWh y una potencia de carga de 6,6 kWh en corriente alterna.

En total, el sistema entrega una potencia combinada de 205 CV y un torque de 365 Nm, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y alcanzando una velocidad máxima de 180 km/h. Su consumo promedio es de 4,2 litros cada 100 kilómetros. Además, puede recorrer hasta 101 kilómetros en modo totalmente eléctrico, mientras que la autonomía combinada llega a 1.300 kilómetros.

En seguridad, el Arrizo 8 ofrece 8 airbags, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, frenada de emergencia, inmovilizador, monitor de presión y temperatura de neumáticos, anclajes ISOFIX y alarma perimetral. Sin embargo, esta versión de entrada no incluye sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS).

En cuanto a tecnología y confort, cuenta con dos pantallas táctiles de 12 pulgadas, cámara de visión HD de 540°, conectividad para Android Auto y Apple CarPlay, navegador satelital, freno de mano eléctrico con función Autohold, monitor híbrido, asistente virtual, llave de presencia con apertura y encendido remotos, climatizador bi-zona con filtro N95, salida de aire para las plazas traseras y butacas delanteras con regulación eléctrica.

La garantía que ofrece Chery es doble y transferible: una estándar de 7 años o 150.000 kilómetros, y otra exclusiva para el tren motriz híbrido de 8 años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero.