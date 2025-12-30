La SUV gigante que lanzó Chevrolet.

Desde hace unos días, las principales automotrices argentinas exhiben sus novedades en la Costa Atlántica, y una de las grandes protagonistas de este verano 2026 es la nueva Chevrolet Tahoe Z71. Este SUV grande, pensada para el segmento E, ofrece tres filas de asientos para siete pasajeros y cuenta con un robusto chasis de largueros.

La Tahoe Z71 está basada en la pick-up Silverado Z71 y monta el mismo motor V8 5.3 naftero que entrega 360 caballos de potencia. Además, su configuración Z71 la orienta al manejo off-road, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan un vehículo con capacidades todoterreno y espacio para toda la familia.

GM confirmó que la Tahoe Z71 estará exhibida en Cariló, aunque todavía no anunció una fecha oficial de lanzamiento para el mercado local. Según indicaron, la estrategia comercial dependerá de cómo avance la negociación en el Congreso para eliminar los impuestos internos a vehículos de lujo, ya que esta Tahoe tributaría el único nivel vigente, y del progreso del acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos, país de origen de este modelo.

Si finalmente se concreta su llegada, la Tahoe sería el único SUV basada en una pick-up full-size que se venda en Argentina, un segmento prácticamente inexplorado en el país. Esto podría marcar un cambio importante para el mercado automotor local, que hasta ahora no cuenta con opciones similares.

Características y precios de la Chevrolet Tahoe Z71

El Chevrolet Tahoe se produce en la planta de Arlington, en el estado de Texas. Esta última generación se presentó en Estados Unidos a mediados del 2020 y sobre esta misma plataforma también se fabrica la Suburban (más grande) y una versión más lujosa conocida como Cadillac Escalade.

La familia Tahoe recibió en Estados Unidos una actualización estética el año pasado, que incluyó cambios en la trompa y el sector trasero, con ópticas rediseñadas y una impronta más moderna.

También introdujo novedades en la mecánica: uno de los motores ofrecidos (3.0 turbodiesel Duramax) aumentó la potencia hasta los 305 caballos con un torque de 671 Nm. Otros cambios fueron las llantas de 24 pulgadas, interior renovado con pantallas de mayor tamaño (hasta casi 18’’) y una consola central retocada para mejorar la ergonomía.

En Estados Unidos, la Tahoe Z71 se ofrece con un valor base de 72.095 dólares. Con los impuestos actuales en Argentina valdría más de 140.000 dólares.