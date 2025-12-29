Cada verano miles de argentinos eligen la Costa Atlántica para pasar sus vacaciones. Las ciudades como Mar del Plata, Villa Gesell, Miramar, Santa Teresita o San Bernardo son de las más populares. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires tiene otras locaciones que son pocas conocidas por los turistas.

A lo largo de la Costa hay ciudades más pequeñas con playas que también invitan al descanso y con varios kilómetros de arena para caminar. Estas opciones combinan mar, naturaleza y tranquilidad, y son una opción para escaparse a lugares poco concurridos.

Arenas verdes, a unos kilómetros de Necochea

Arenas Verdes es una de las playas más agrestes y tranquilas de la provincia de Buenos Aires. Pertenece a la localidad costera del partido de Lobería y está a 25 kilómetros de Necochea. Se caracteriza por su extensa franja de arena, médanos y un entorno natural casi intacto.

Es un ambiente ideal para desconectar y disfrutar en familia, siendo un destino menos concurrido y más salvaje que otras playas de la costa atlántica. El entorno de Arenas Verdes es rústico y natural, y sus playas están rodeadas de médanos y pinos, lo que genera un paisaje fantástico en comparación a otros balnearios.

Sobre la costa hay paradores que ofrecen comidas rápidas, rabas, mariscos y cerveza. En esta playa también se practican deportes náuticos, como surf, kayak y stand up paddle, entre otras disciplinas.

Cómo llegar a Arenas Verdes

Desde Mar del Plata: se debe tomar la avenida Champagnat y luego la Ruta Provincial N° 88 hacía Lobería. Son 125 kilómetros que se realizan en dos horas aproximadamente.

se debe tomar la avenida Champagnat y luego la Ruta Provincial N° 88 hacía Lobería. Son 125 kilómetros que se realizan en dos horas aproximadamente. Desde Necochea: se debe salir del centro de la ciudad, tomar la RP N°88 hacia Lobería y finamente desviarse hacia Arenas Verdes. Son 25 kilómetros que se recorren en media hora.

Balneario Orense, un rincón desconocido

En el partido de Tres Arroyos se encuentra el Balneario Orense, que ofrece más de 20 kilómetros de playas abiertas y poco explotadas. Al tener pocos habitantes permanentes, esta ubicación es ideal para quienes buscan desconexión, naturaleza pura y alejada del turismo masivo.

La localidad cuenta con apenas 70 habitantes y está cerca de Claromecó. Es uno de los destinos emergentes en la Costa Atlántica, ya que recibe un estimado de 400 turistas en enero y febrero todos los veranos.

El balneario está muy cerca de Orense, un pueblo que surgió en las vías del ferrocarril en 1913 y fundado por los Santamarina, dueños de otra estancia de la zona. La playa cuenta con dos paradores municipales y una pequeña despensa.

Cómo llegar al Balneario Orense

Está a unos 560 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar en auto, la ruta más directa es tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata y luego continuar por la Ruta Nacional 3 hasta Tres Arroyos. Desde allí, se accede por la Ruta Provincial 72 y un desvío señalizado que conduce al balneario.

Claromecó, un clásico de la Costa Atlántica

Claromecó es un destino clásico que aún conserva sectores amplios y muy tranquilos, especialmente en la zona de Dunamar, para descansar durante las vacaciones de verano.

Con una población que ronda los 2000 habitantes, Claromecó es la principal atracción turística del partido de Tres Arroyos. Sus 100 kilómetros de extensas playas de aguas cristalinas y arenas finas atraen a los veraneantes de la zona y de distintos puntos del país.

Está fraccionada en tres balnearios, en la costa de Claromecó se encuentra la desembocadura del río Tres Arroyos en el Mar Argentino, lo que lo convierte en un lugar sumamente atractivo para los pescadores.

Entre los deportes que más se practican junto al mar se encuentran el remo, surf, windsurf, canotaje, kayaquismo, esquí acuático, fútbol, tenis, paddle, vóley y equitación. En sus grandes medanales se practican travesías y excursiones, tanto en vehículos 4x4 como a pie.

Cómo llegar a Claromecó

Está a unos 565 kilómetros de Buenos Aires y se pueden recorrer por la Ruta 3 hasta Tres Arroyos, allí hay que desviarse unos 16 kilómetros por la Ruta 228, donde la señalización indica que a 55 kilómetros por la Ruta 79 se llegara a la villa balnearia.

También es posible acceder por las rutas de la costa atlántica, recorriendo 140 kilómetros hacia el sudoeste de Necochea. También hay disponibles una importante frecuencia de micros desde Retiro y otros puntos del conurbano y la provincia.