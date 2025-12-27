Vacaciones 2026: el Parque Acuático 17 de Octubre reabre este sábado y lanza su temporada de verano

El Parque Acuático 17 de Octubre reprogramó su apertura oficial y se prepara para una nueva temporada de verano con una amplia agenda de actividades recreativas y deportivas. Según informó el subdirector del complejo, Nicolás Pintos, la temporada de pileta libre comenzará formalmente este sábado 27, a partir de las 15.30 horas, luego de que las condiciones climáticas obligaran a postergar el inicio previsto.

De acuerdo con lo explicado por el funcionario, las recientes precipitaciones impactaron directamente en las tareas de mantenimiento del predio. En comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), detalló que “las lluvias acidifican el agua de las piletas y se puede volver verdosa, entonces hay que aplicar mucho producto químico para recuperarla y estuvimos trabajando en eso”.

En ese marco, subrayó que “mantener un parque de estas características es muy costoso y demanda mucho tiempo y trabajo”, y destacó que “se hace un gran esfuerzo desde el Gobierno de Formosa para poder tener un lugar así para vacacionar y recrearse”.

Pintos precisó que, con la reapertura, el parque funcionará sábado, domingo, lunes y martes, en un esquema especial por las fiestas de fin de año. “La pileta libre en realidad es de miércoles a domingo, pero por las fiestas y el Año Nuevo decidimos abrirlo lunes y martes para estar cerrado el 31 y 1°, y volver el 2 de enero con toda la temporada de pileta libre nuevamente”, explicó.

En cuanto a las condiciones de ingreso, señaló que el horario general será de 15.30 a 20 horas y que las familias que deseen asistir deberán hacerlo “únicamente con el DNI”. Además, recordó que “los menores de 12 años tienen que ingresar con un adulto responsable”. También se encuentra permitido el ingreso con refrigerios, tereré y comida, aunque aclaró que “lo único prohibido son las bebidas alcohólicas, envases o vasos de vidrio y objetos punzantes que puedan lastimar a la gente que anda descalza”.

Agenda de verano y actividades

De cara al desarrollo completo de la temporada, Pintos adelantó que a partir del 5 de enero el Parque Acuático desplegará su agenda integral de actividades, en simultáneo con el Paraíso de los Niños. En ese marco, se pondrá en marcha la colonia de vacaciones destinada a niñas y niños de 6 a 12 años, que se desarrollará en el Paraíso de los Niños de lunes a viernes, en los horarios de 7.30 a 11.30 y de 15 a 17.30 horas. En tanto, en el Parque Acuático, la colonia funcionará de martes a viernes, de 7.30 a 11.30 horas.

Asimismo, las clases de natación comenzarán en la misma fecha, con horarios diferenciados por edades. En el Parque Acuático, se dictarán de martes a viernes: de 8 a 9 horas para adultos; de 9 a 10 horas para niñas y niños de 6 a 12 años; y de 10 a 11 horas para adolescentes de 13 a 17 años. Por su parte, en el Paraíso de los Niños, las clases de natación para niños de 6 a 12 años se realizarán de lunes a viernes, de 18.30 a 19.30 horas.

En relación con las clases de aquagym, Pintos indicó que en el Parque Acuático “17 de Octubre” se desarrollarán de martes a viernes, de 20 a 21 horas, mientras que en el Paraíso de los Niños tendrán lugar de lunes a viernes, en el mismo horario.

Las inscripciones para todas las actividades se realizan a través de las páginas oficiales del Ministerio Secretaría General del Poder Ejecutivo en Facebook e Instagram, o ingresando al sitio web https://www.formosa.gob.ar/inscripcionesdeverano.

Por último, Pintos comparó la propuesta local con la de otros parques acuáticos del país y señaló que “al analizar los costos en otras provincias, donde las entradas pueden oscilar entre los 10 mil y 70 mil pesos, el formoseño cuenta con un lugar de primer nivel, seguro y gratuito”.