Estos son los finalistas al premio “Auto del Año 2026” en Argentina

Los finalistas al premio Auto del Año 2026.

Por sexto año consecutivo, Grupo Premia, integrado por periodistas especializados en la industria automotriz, anunció los siete modelos que competirán por ser el "Auto del Año 2026 en Argentina". El premio, que en 2025 se llevó el Renault Kardian por su bajo consumo, busca destacar los vehículos más innovadores y relevantes que debutan en el mercado local.

El ganador se conocerá el 2 de enero y se sumará a una lista prestigiosa que incluye al Peugeot 208 (2021), Volkswagen Taos (2022), Ford Maverick (2023), Ford Ranger (2024) y el mencionado Renault Kardian (2025). Esta tradición reafirma la importancia del galardón dentro del sector automotor argentino.

Para poder competir, los modelos deben haber sido lanzados en Argentina durante 2025 y ser completamente nuevos, sin incluir rediseños ni actualizaciones de vehículos ya existentes. Además, deben tener una producción anual mínima de 5.000 unidades, sin importar si se fabrican en el país o en el exterior.

El jurado de Grupo Premia está compuesto por Matías Antico (TN Autos), Augusto Brugo Marcó (Revista Parabrisas), Gabriel Silveira (Clarín), Martín Simacourbe (Argentina Autoweb), Eduardo Smok (Auto al Día), Gabriel Tomich (MotorDigital) y Guido Tonelli (Revista Autotest). Para esta edición se sumaron como invitados José Luis Denari (Telefe) y Walter Togneri (Revista Parabrisas). Cada jurado dispone de 25 puntos para repartir entre los siete finalistas, con la condición de no otorgar más de 10 puntos a un solo modelo. En caso de empate, se desempata con la cantidad de primeros puestos obtenidos por cada vehículo.

Los siete finalistas fueron seleccionados entre 68 modelos y representan distintas categorías: compactos, crossover, SUV y pickups. Solo dos de ellos cuentan con al menos una versión híbrida en su gama, destacando la diversidad tecnológica en competencia.

Los finalistas del premio “Auto del Año 2026”

Entre ellos, el único vehículo de producción nacional es la Fiat Titano, una pickup fabricada en la planta cordobesa de Ferreyra, que se convirtió en la primera chata de una tonelada de la marca italiana en el país.

El resto de los finalistas proviene de diferentes regiones: la nueva generación Nissan Kicks (SUV) y el Volkswagen Tera (crossover compacto) llegan desde Brasil; el Kia K3, un compacto atractivo, se produce en México; mientras que el Ford Everest (SUV de 7 asientos) se fabrica en Tailandia y comparte componentes con la Ford Ranger.

Además, están el Renault Koleos, el SUV mediano fabricado en Corea del Sur que incluye una versión inspirada en el equipo Alpine de Fórmula 1, y el BAIC BJ30, el modelo de marca china más vendido en Argentina durante 2025.