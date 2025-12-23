La tajante decisión de Toyota sobre la Hilux que impacta en Argentina en 2026

La decisión de Toyota para el mercado Argentino en 2026.

Toyota Argentina anunció que a partir de enero de 2026 disminuirá la cantidad de versiones disponibles de su pickup Hilux en el mercado local. Esta medida forma parte de un plan para optimizar la oferta, enfocándose en las configuraciones que mayor demanda tienen entre los clientes.

Actualmente, la Hilux cuenta con 18 variantes en su catálogo nacional, pero la empresa reducirá esa cifra a 14 versiones. A pesar de esta baja, Toyota asegura que la Hilux continuará ofreciendo la gama más amplia del segmento en el país, superando a sus competidores directos como la Volkswagen Amarok o la Ford Ranger, que tienen menos opciones para elegir.

Desde la marca explican que esta decisión surge de un análisis constante sobre las tendencias del mercado y las preferencias de los compradores. El objetivo es simplificar la oferta para concentrar la producción y las ventas en las configuraciones más populares.

Además, fuentes del sector señalaron que esta simplificación ayuda a reducir la complejidad industrial y logística, un factor clave en un contexto regional donde las cadenas de suministro enfrentan presiones crecientes.

Este ajuste llega justo cuando la Hilux celebra 20 años consecutivos como la pick-up más vendida en Argentina, consolidando su liderazgo con una estrategia que busca mantener su posición privilegiada adaptándose a las necesidades actuales del mercado.

Cuáles versiones de la Toyota Hilux no estarán disponibles en 2026

Las siguientes versiones dejarán de estar disponibles desde enero:

Cabina Chasis 4×2 MT

Cabina Doble SR 4×2 MT

Cabina Doble SRV 4×4 AT

Cabina Doble SRX 4×2 AT

En tanto, la gama 2026 se mantendrán los siguientes modelos:

Cabina Chasis 4×4 MT

DX Cabina Simple (4×2 y 4×4 MT)

DX Cabina Doble (4×2 MT/AT y 4×4 MT/AT)

SR (4×2 AT y 4×4 MT/AT)

SRV (4×2 AT)

SRV+ (4×4 AT)

SRX (4×4 AT)

GR-S (4×4 AT)