Los autos eléctricos e híbridos más económicos de Argentina.

La venta de vehículos electrificados, que incluye autos híbridos y eléctricos, no para de crecer en Argentina. Durante el primer semestre de 2025, se patentaron 12.355 unidades con motorización alternativa, lo que representa un aumento interanual del 56 por ciento, según informó la Asociación de Concesionarios (SIOMAA).

Este crecimiento se explica en parte por el incentivo que lanzó el Gobierno a través del decreto 49/2025 y la Resolución 210/2025, que permite importar hasta 50 mil vehículos híbridos y eléctricos sin pagar arancel aduanero, siempre que el modelo tenga un valor FOB máximo de 16 mil dólares. Esta medida favorece especialmente a las marcas chinas, que dominan la oferta que califica para el beneficio.

En el segundo semestre del año llegaron novedades como los modelos BYD y el regreso de MG, ahora bajo control chino. La variedad y competitividad de la oferta aumentan, con autos electrificados posicionados entre los 10 más baratos del mercado nacional.

Los 10 autos eléctricos más económicos del mercado

Los autos híbridos y eléctricos más accesibles incluyen modelos ideales para distintos usos, desde urbanos compactos hasta SUV híbridos. Por ejemplo, el JMEV Easy 3, el vehículo eléctrico más barato del país, cuesta US$ 18.900 y es perfecto para la ciudad con una autonomía de hasta 330 km, según el estándar chino CLTC.

El segundo lugar lo ocupa el BYD Dolphin Mini, un citadino 100% eléctrico mide 3,78 metros de longitud y tiene una autonomía homologada de 280 kilómetros y con un valor de US$ 22.990.

Otros modelos destacados son el Renault Kwid E-Tech, fabricado en China y con un costo de $ 34.520.000. Cuenta con una autonomía de hasta 298 km en ciclo urbano, y el MG 3, que combina un motor naftero con uno eléctrico para ofrecer 191 CV de potencia y un consumo promedio de 5 litros cada 100 km y con un precio de US$ 23.500

En el segmento SUV, el MG ZS es el híbrido más accesible con un precio de US$ 27.500 y equipamiento que incluye sistemas avanzados de seguridad como alerta de ángulo ciego y control crucero adaptativo.

Entre los eléctricos puros, el BYD Yuan Pro se destaca por su potencia de 174 CV, una autonomía de hasta 380 km y un costo de US$ 29.990, mientras que el JAC EX 30, con una batería de 41 kWh, ofrece gran equipamiento tecnológico y una autonomía homologada de 293 km por US$ 30.500

Le sigue el GWM Ora 03 combina un estilo retro futurista con una batería de 48 kWh y una autonomía de 310 km, además de contar con asistencias a la conducción y conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

Por otra parte, el Chery Tiggo 7 PRO Hybrid, un SUV mediano con sistema mild-hybrid, se ofrece con una importante rebaja en diciembre y cuenta con equipamiento completo como seis airbags, techo panorámico y cámara 360°, ideal para quienes buscan comodidad y tecnología. Cuesta US$ 31.900.

Finalmente, el Changan CS55, relanzado recientemente en Argentina, se posiciona como el híbrido enchufable más económico del mercado local, con un motor combinado que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos y un interior equipado con tablero digital y butacas eléctricas. El precio es de US$ 32.000.