Llega el Renault Kardian 2026: cómo es el nuevo auto, características y fotos

Qué cambios se vienen en el Renault Kardian.

Las automotrices trabajan año a año en renovar sus modelos, con el fin de conseguir mejorarlos o incluso generar un salto de calidad en sus prestancias y comodidades para el público. Es el caso del Renault Kardian, un crossover o SUV perteneciente al segmento B que fue lanzado en el mercado argentino el año pasado, que incorporará sus primeras novedades de cara a los próximos meses, las cuales ya fueron anticipadas.

El Renault Kardian se lanzó a la venta en la Argentina en agosto de 2024, pero la marca del Rombo ya tiene todo listo para estrenar la primera actualización de este modelo fabricado en Brasil. Aún no hay información acerca de cuándo estará disponible el modelo 2026 de este coche, pero el anuncio no debería tardar en oficializarse, después de que, a comienzos de julio, Renault también lanzará a la venta en Brasil su nueva SUV para el Segmento C, que es el modelo llamado Boreal.

Cómo es el nuevo Renault Kardian 2026

La pantalla que ofrecerá el Renault Kardian.

Uno de los cambios que se pueden observar es el de una nueva pantalla multimedia, mucho más grande que la actual, ya que ampliaría su tamaño hasta las 10 pulgadas, mientras que actualmente posee 8 pulgadas. Por su parte, también es notorio el cambio de las imágenes correspondientes al menú. Además, contará con un nuevo panel de instrumentos digital, con más funcionalidades y mayor información. Se trata de un nuevo tablero de instrumentos digital, al igual que la pantalla táctil, posee un mayor tamaño en comparación con la pieza actual, con 7 pulgadas.

Respecto a los cambios que presentará el SUV de Renault en su interior, hay un nuevo tapizado de cuero que combina los colores marrón y negro. Son muy diferentes al que tiene actualmente la Premiere Edition, que es la más equipada de la gama, en el que predomina la tela junto al color naranja. También podría incorporar nuevas llantas de aleación, para renovar parcialmente el estilo exterior del modelo, que mantendrá el diseño general conocido en la actualidad.

Cambios en el tapizado del Renault Kardian.

Por último, la mayor novedad es la adopción de una nueva pintura en color azul, posiblemente la misma utilizada en el Kwid Intense, mientras que hay también pequeñas modificaciones en el paragolpes delantero, que pasará a ser el mismo en toda la línea, eliminando el modelo utilizado en la Première Edition con un pequeño rectángulo que alberga los radares de ADAS, que ahora pasan al parabrisas, lo que le dará un cambio de cara en general importante.