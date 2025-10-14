Chery lanza en Argentina la Nueva Generación Chery TIGGO: los 4 modelos SUV que llegan de la mano de Grupo Corven

Chery lanzó 4 autos SUV en Argentina de la mano de Grupo Corven.

La industria automotriz marca un nuevo hito con el lanzamiento de Chery en Argentina, de la mano del Grupo Corven, un grupo empresario con más de 55 años de trayectoria industrial y comercial. Esta alianza estratégica da comienzo a una nueva etapa para la marca china -con mayor trayectoria en el país-, orientada a ofrecer una gama avanzada de vehículos SUV híbridos y conectados, con tecnología de última generación y una propuesta de movilidad más eficiente y sustentable.

El acuerdo entre Chery y Grupo Corven combina la experiencia local del grupo argentino con la visión global y tecnológica de Chery, el mayor exportador de vehículos de China al mundo. El objetivo es muy claro: construir un ecosistema de movilidad inteligente y conectada, con una sólida red de postventa, servicio técnico especializado y respaldo en todo el país.

Esta nueva era se presenta en un contexto clave para la modernización del parque automotor nacional. La Resolución 377/2025, que habilita la importación sin arancel de 50.000 vehículos eléctricos e híbridos en 2026, impulsa una transformación estructural del mercado y promueve la adopción de tecnologías limpias e inteligentes.

“Poner en marcha oficialmente esta nueva etapa de Chery en Argentina es un logro que nos llena de orgullo y responsabilidad. Hoy vemos cómo un proyecto estratégico de gran magnitud se concreta, con impacto nacional y potencial transformador para la industria”, señaló Leandro Iraola, presidente de Grupo Corven, que busca afianzar una sinergia estratégica junto a Chery.

En tanto, Martín Scrimaglia -gerente de producto de CHERY Argentina- dialogó con El Destape sobre el significado de esta nueva etapa. "Arranca la nueva era de Chery en nuestro país de la mano de Grupo Corven, un grupo industrial argentino recontra consagrado. Para nosotros, para Corven, es un gran honor y hay un gran entusiasmo por tomar el mando de una marca emblemática, una marca importante para argentina como lo es Chery. Es una marcha que ya existe en el país desde el año 2008, que vendió más de 55.000 autos y es una marca que está instalada en la conciencia colectiva argentina. Si uno pregunta al azar rápidamente a un transeúnte qué marca argentina se le viene a la cabeza, seguramente va a aparecer Chery. Estamos muy contentos, nos tomamos este desafío con mucha seriedad".

Con respecto a las novedades que presenta Chery, Scrimaglia anticipó: "Si lo comparás con marcas tradicionales europeas y americanas que hacen autos desde el 1800, nos debería sorprender la constante evolución de Chery. Nosotros con Chery vamos a traer un portfolio con mucha tecnología, diseño y equipamiento". Al mismo tiempo, indicó que "son cuatro modelos" con una "oferta variada entre motores aspirados y motores turbo, y también variantes ecológicas". "La estrategia del producto apunta a cada uno de los bolsillos, a gente que quiere comprar su primer o segundo auto, a gente joven, a familias más consagradas y a la gente que necesita más espacio y confort", concluyó.

En el marco de este lanzamiento, Chery presentó cuatro modelos clave que simbolizan esta nueva generación de SUVs, cada uno con su propio enfoque en innovación, confort, tecnología y seguridad.

TIGGO 7 PRO Hybrid: el primer modelo híbrido ligero de Chery

El TIGGO 7 PRO Hybrid inaugura la movilidad híbrida ligera de la marca en Argentina. Este SUV del segmento C combina eficiencia energética, diseño premium y tecnología avanzada, ideal para quienes buscan iniciarse en la conducción ecológica sin resignar potencia ni confort.

Chery Tiggo 7.

Sistema híbrido ligero (MHEV) de 48V con motor 1.5 turbo de 147 CV y caja automática CVT.

de 48V con motor 1.5 turbo de 147 CV y caja automática CVT. Diseño atlético bajo el concepto “Life in Motion” , con faros full LED, llantas de 18” y detalles cromados.

, con faros full LED, llantas de 18” y detalles cromados. Interior de lujo: doble pantalla de 12,3”, tapizados en cuero, audio Sony, techo panorámico y conectividad completa (Apple CarPlay y Android Auto).

doble pantalla de 12,3”, tapizados en cuero, audio Sony, techo panorámico y conectividad completa (Apple CarPlay y Android Auto). Seguridad integral con seis airbags , control de estabilidad y tracción, cámara 360° y asistencias a la conducción.

, control de estabilidad y tracción, cámara 360° y asistencias a la conducción. Precio sugerido: USD 35.600

Garantía: 7 años o 150.000 km transferible.

TIGGO 4 Hybrid: tecnología súper híbrida para una movilidad inteligente

El TIGGO 4 Hybrid representa la evolución del segmento B, con un sistema Chery Super Hybrid (CSH) que optimiza el consumo y reduce emisiones sin comprometer el rendimiento.

Chery Tiggo 4.

Mecánica híbrida combinada: motor naftero 1.5L y eléctrico, con potencia total de 120 CV y 260 Nm de torque.

motor naftero 1.5L y eléctrico, con potencia total de 120 CV y 260 Nm de torque. Autonomía eléctrica de hasta 80 km y total combinada de 1.000 km.

y total combinada de 1.000 km. Cuatro modos de conducción: Eléctrico, Serie, Paralelo Térmico y Regenerativo.

Eléctrico, Serie, Paralelo Térmico y Regenerativo. Diseño urbano con parrilla tipo diamante, luces LED “ojo de tigre” y llantas bitono de 17”.

“ojo de tigre” y llantas bitono de 17”. Interior tecnológico con doble pantalla digital de 10,25”, cargador inalámbrico, cámara 360° y climatizador bizona.

con doble pantalla digital de 10,25”, cargador inalámbrico, cámara 360° y climatizador bizona. Seguridad superior con 7 airbags y sistemas ADAS: control crucero adaptativo, alerta de colisión, mantenimiento de carril y punto ciego.

control crucero adaptativo, alerta de colisión, mantenimiento de carril y punto ciego. Precio sugerido: USD 33.500

USD 33.500 Garantía: 7 años o 150.000 km (tren motriz y baterías: 8 años o 150.000 km).

TIGGO 8 PRO: renovación del SUV insignia de la marca

El TIGGO 8 PRO llega renovado para reafirmar su posición como el SUV familiar insignia de Chery. Con capacidad para 7 pasajeros, ofrece potencia, diseño y tecnología premium.

Chery Tiggo 8 PRO.

Motor 1.6 turbo de 186 CV con caja automática de doble embrague (7 marchas).

con (7 marchas). Diseño sofisticado con parrilla “Diamond Star” , faros full LED y portón trasero automático.

, faros full LED y portón trasero automático. Interior amplio y digital con pantallas continuas de 24,6” , tapizados en eco-cuero y audio Sony.

, tapizados en eco-cuero y audio Sony. Tres filas de asientos modulares (2+3+2) para mayor versatilidad.

para mayor versatilidad. Seguridad avanzada con frenado automático precolisión , alerta de punto ciego, control crucero adaptativo y asistente de tráfico.

, alerta de punto ciego, control crucero adaptativo y asistente de tráfico. Precio sugerido: USD 49.600.

USD 49.600. Garantía: 7 años o 150.000 km transferible.

TIGGO 2 PRO MAX: el regreso del SUV urbano más exitoso

El clásico TIGGO 2 PRO MAX vuelve a la Argentina renovado, listo para conquistar a nuevos conductores con estilo y eficiencia.

