El Chery Tiggo 4 Híbrido fue lanzado oficialmente en Argentina.-

Chery presenta en Argentina el nuevo modelo Tiggo 4 Hybrid, una opción ideal para aquellas personas que buscan un vehículo dinámico y con compromiso con el medio ambiente. Se trata de una opción ecológica que presenta un diseño moderno y urbano, además de una mecánica híbrida que potencia la capacidad energética del coche.

La tecnología híbrida también contribuye a disminuir la contaminación y a aprovechar mejor el combustible, lo que se traduce en una conducción más silenciosa, eficiente y agradable del Tiggo 4 Hybrid. Este modelo que fue diseñado bajo el concepto "Life In Motion" tiene la premisa de la movilidad inteligente y sostenible.

Características del Tiggo 4 Hybrid

Diseño del interior

El habitáculo del Tiggo 4 Hybrid combina confort y tecnología en un entorno de diseño limpio y bien resuelto .

combina en un entorno de . Predominan las superficies despejadas y una calidad destacable tanto en los materiales como en las terminaciones, la sensación al subirse es envolvente gracias al instrumental completamente digital y a la pantalla multimedia tipo flotante, ambos de 10,25 pulgadas .

. Además, ofrece conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

Chery Tiggo 4 Híbrido.

Diseño exterior

El Tiggo 4 Hybrid conserva su estilo exterior y lo potencia con un diseño de líneas ágiles que subrayan su perfil deportivo y urbano .

conserva su estilo exterior y lo potencia con un diseño de líneas ágiles que subrayan su . Sobresale una parrilla hecha con diamantes metalizados, acompañada por nuevas ópticas full LED con firma lumínica tipo “ojo de tigre” y luces diurnas integradas.

hecha con diamantes metalizados, acompañada por nuevas ópticas con firma lumínica tipo “ojo de tigre” y luces diurnas integradas. También posee llantas de aleación bitono de 17 pulgadas, con los calipers en rojo a la vista, además de rieles de techo y zócalos metálicos que completan la estética.

Confort

Entre las principales comodidades se incluyen los espejos laterales con ajuste eléctrico y función calefaccionada, el arranque a distancia y la apertura remota del baúl. El conductor cuenta con butaca de regulación eléctrica, mientras que la cámara HD con visión de 360° facilita todas las maniobras. También ofrece cargador inalámbrico para celulares, sensores de estacionamiento y de lluvia, control de velocidad crucero, cuatro puertos USB y climatizador automático bizona con salidas de ventilación para los asientos traseros.

Chery Tiggo 4 Híbrido.

Mecánica

El sistema híbrido del TIGGO 4 combina un motor naftero 1.5 litros de cuatro cilindros -con 100 CV y 125 Nm- con un motor eléctrico capaz de aportar 94 CV y 310 Nm. Ambos trabajan de forma conjunta para ofrecer una potencia total de 120 CV y un torque combinado de 260 Nm.

Precio

El Chery TIGGO 4 1.5L HEV Premium tiene un precio sugerido de USD 33.500. La garantía general cubre 7 años o 150.000 km, mientras que el sistema híbrido y las baterías cuentan con una cobertura de 8 años o 150.000 km. En ambos casos, la garantía se transfiere al nuevo dueño si el vehículo se vende.