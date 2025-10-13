El nuevo Chevrolet eléctrico que lidera el mercado argentino.

El Chevrolet Spark EUV regresó al mercado argentino en una versión totalmente renovada y 100 por ciento eléctrica, esta vez con formato SUV. Este modelo tiene sólo dos meses en el mercado, pero ya se posicionó como el eléctrico más vendido de la Argentina.

Aún el mercado es muy incipiente y a la marca le alcanzó con vender 104 unidades matriculadas para liderar un mercado mensual de apenas 159 vehículos de este estilo.

Este modelo compacto urbano se presenta en una única versión Activ, equipada con una batería LFP de 41,9 kWh y un motor que entrega 100 hp (75 kW) y 180 Nm de torque, prometiendo una autonomía de hasta 298 km bajo el ciclo WLTP y 360 km según el ciclo NEDC.

Este pequeño SUV eléctrico destaca por su diseño pensado para la ciudad, con un perfil moderno y funcional. Su tamaño compacto facilita la movilidad en entornos urbanos, mientras que su carrocería tipo SUV aporta un estilo más robusto y actual.

En cuanto a equipamiento, el Spark EUV ofrece una pantalla central táctil, un clúster digital de instrumentos y un volante multifunción, sumado a detalles de confort y seguridad que lo posicionan como una opción competitiva en el segmento de vehículos eléctricos urbanos.

El Spark EUV es un "clon" del Baojun Yep Plus chino, adaptado por Chevrolet para el mercado latinoamericano. Tiene 102 caballos de potencia y una autonomía de 360 kilómetros.

Cuál es el precio del auto eléctrico más vendido en Argentina

Con un precio de 40.566.900 de pesos, este modelo es el más vendido en el país, aunque cada vez se suman más competidores, como es el caso de la empresa china BYD que lanzó tres modelos para poder competir en el mercado argentino.

En cuanto a otras características, cuenta con un completo listado de equipamiento, con climatizador automático, asiento del conductor con ajuste eléctrico en 6 posiciones, asiento del acompañante con ajuste manual en 4 posiciones, asientos tapizados en ecocuero.

También tiene encendido inteligente sin botón, llave inteligente con acceso sin llave (EasyEntry), espejo retrovisor fotocromático, encendido automático de luces, sensor de lluvia con ajuste automático del limpiaparabrisas, sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil HD de 10,1″.

Otro ítem importante es que cuenta con compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay (con cable), equipo de audio premium con 6 parlantes (4 + 2 tweeters),faros delanteros Led tipo proyector, espejos exteriores eléctricos, calefaccionados, con luz de giro y rebatibles eléctricamente y llantas de aleación de 16”.