El nuevo Citroën Basalt Dark Edition que llega al país.

Citroën acaba de presentar en Argentina la nueva versión Basalt Dark Edition, que se suma a los modelos C3 XTR y Aircross XTR lanzados recientemente. Esta variante, ya conocida en Brasil, llega como el tope de gama del SUV coupé de la marca francesa, con un diseño más oscuro y deportivo que busca captar la atención de quienes prefieren un estilo más personalizado.

Este nuevo Basalt Dark Edition se destaca por un look exterior oscurecido que incluye un alerón trasero de diseño exclusivo y detalles en Rojo André, un color homenaje al fundador de Citroën. La franja roja está presente en los pilares C, el paragolpes delantero, los umbrales y hasta en las alfombras, aportando un toque único. Además, monta llantas de aleación negras de 16 pulgadas, emblemas Dark Edition en las puertas delanteras, pedales deportivos y un doble chevrón oscurecido. El nuevo color Gris Sting con techo negro completa su estética agresiva y moderna.

En cuanto al equipamiento de confort, esta versión mantiene las mismas características que la versión Shine, con dirección eléctrica asistida, instrumental digital, computadora de a bordo y climatizador automático. También cuenta con levantavidrios eléctricos one touch, cierre centralizado, sistema multimedia Citroën Connect con pantalla táctil de 10,25 pulgadas y volante multifunción. Para facilitar las maniobras, incluye sensores traseros de estacionamiento, luces diurnas LED, espejos eléctricos y comando de apertura a distancia, entre otros detalles.

En materia de seguridad, el Basalt Dark Edition equipa cuatro airbags (frontales y laterales delanteros), frenos ABS con distribución electrónica y asistente de frenado, control de tracción y estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos, asistente de arranque en pendiente y anclajes Isofix/Top Tether. Además, suma faros antiniebla para mejorar la visibilidad en condiciones adversas.

Cuál es el precio del nuevo Citroën que llega al país

La mecánica no cambia respecto a la versión Shine, con un motor naftero turbo T200 de 1.0 litro que entrega 120 CV y 200 Nm de torque, acoplado a una caja automática CVT con siete marchas simuladas. El precio sugerido para el nuevo Citroën Basalt Dark Edition en Argentina es de $36.040.000, posicionándolo como un SUV coupé con estilo distintivo y equipamiento completo.

Para facilitar la compra, Citroën ofrece financiamiento a través de PSA Finance con una tasa express de $15.000.000 al 0% TNA por hasta 18 meses. También hay opciones con créditos UVA a 24 meses con tasa del 5,9%, y financiamiento de hasta $26.000.000 con una tasa del 14,9% a 36 meses para toda la gama. En posventa, la marca cuenta con el Programa Citizen, que incluye mantenimiento a medida con planes anticipados y garantía extendida para motor, embrague y caja de cambios.