Estos son los 5 mejores autos SUV que usó Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no solo domina los estadios, sino también su garaje, donde alberga una impresionante colección de vehículos de lujo. Entre ellos, destacan varios SUV que combinan potencia, diseño y exclusividad. Más allá de sus superdeportivos, el astro portugués demuestra que el lujo y el rendimiento también pueden venir en formato todoterreno. Su colección combina lo mejor del confort, la tecnología y la fuerza bruta, reflejando su personalidad en cada modelo: elegancia, agresividad y distinción

Top 5 SUV de Cristiano Ronaldo.

Rolls-Royce Cullinan

El SUV más lujoso de su flota equipa un motor V12 biturbo de 6,75 litros, tracción integral y transmisión automática de 8 velocidades. Su desempeño es tan suave como poderoso, entregando 563 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 5 segundos. Con más de cinco metros de largo, el Cullinan impone con su silueta majestuosa, puertas tipo “coach” y un interior tapizado en cuero artesanal. El confort se completa con asientos calefaccionados, sistema de sonido premium y acabados de madera noble. Su precio parte desde 325.000 dólares, aunque las personalizaciones pueden duplicar esa cifra.

BMW XM Red Label

Uno de los SUV más exclusivos de BMW, y regalo reciente del club Al-Nassr. Combina un motor V8 biturbo con asistencia híbrida, alcanzando 748 caballos de fuerza y un torque de 1.000 Nm. Su sistema de tracción M xDrive le permite una respuesta inmediata tanto en ruta como en ciudad. Su diseño es futurista y deportivo, con líneas angulosas, parrilla iluminada y un interior que mezcla materiales nobles y tecnología de punta. En el caso de Ronaldo, destaca una versión personalizada en negro con detalles en rojo. Su valor ronda los 180.000 euros.

Mercedes-Brabus G-Wagen

Una de las joyas más llamativas de su garaje es una Mercedes G-Class modificada por Brabus, que eleva la potencia del motor V8 hasta 800 caballos de fuerza, con suspensión reforzada y un sonido inconfundible. Mantiene la clásica forma cuadrada del G-Wagen, pero con toques personalizados: pintura mate, detalles en fibra de carbono y llantas de hasta 24 pulgadas. Su interior combina lujo con estética militar, ofreciendo el equilibrio ideal entre potencia y presencia. En su versión Mansory personalizada, puede superar los 2,5 millones de dólares.

Ferrari Purosangue

El primer SUV de Ferrari es una de las incorporaciones más recientes de Cristiano Ronaldo. Equipa un motor V12 de 6,5 litros con 715 caballos de fuerza, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos. Combina la potencia de un superdeportivo con la versatilidad de un SUV, manteniendo el ADN de la marca italiana. Su diseño es de estilo coupé, con líneas aerodinámicas, carrocería musculosa y un interior tapizado en cuero crema, aluminio y fibra de carbono. Su precio parte desde 390.000 dólares, pero las versiones personalizadas pueden superar el medio millón.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Versión aún más exclusiva del Cullinan tradicional, eleva la potencia a 600 caballos de fuerza y optimiza la suspensión para un manejo más firme. Presenta acabados oscuros, emblemas negros y detalles deportivos sin perder elegancia. En el interior, todo puede personalizarse: colores, materiales y costuras hechas a medida. Su precio se ubica entre 400.000 y 500.000 dólares, dependiendo del nivel de personalización.

Cada uno de estos modelos resume la esencia de Cristiano Ronaldo fuera del campo: potencia, sofisticación y gusto por lo extraordinario. Su garaje no solo es un símbolo de éxito, sino una galería de ingeniería y diseño de primer nivel, digna de uno de los deportistas más grandes de la historia.