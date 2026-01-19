WhatsApp te pedirá una segunda foto de perfil: por qué

WhatsApp continúa su evolución integrando funciones que acercan su formato al de las redes sociales tradicionales. La última novedad que se detectó en el código de la app es la posibilidad de configurar dos imágenes en tu perfil, una principal en formato circular —como siempre— y otra secundaria en formato horizontal tipo banner o portada. Esta segunda foto no reemplaza a la principal, sino que la complementa para ofrecer más contexto visual sobre el usuario o su personalidad.

Qué es la segunda foto de perfil

La nueva función permitirá que los usuarios elijan una imagen secundaria adicional aparte de la foto de perfil tradicional. Esta foto aparecerá en formato alargado o banner en la parte superior de la pantalla dentro de tu perfil, similar a como sucede en sitios como X (antes Twitter) o LinkedIn.

Mientras que la foto principal seguirá siendo circular y visible en chats y listas de contactos, la imagen secundaria actuará como una especie de cobertura visual o portada, permitiendo expresar más aspectos de la identidad del usuario sin necesidad de cambiar constantemente la foto principal.

Por qué WhatsApp quiere este cambio

Según el análisis del código filtrado y las fuentes especializadas, hay varias razones detrás de esta actualización:

1. Acercarse a una experiencia más social

WhatsApp busca que el perfil de usuario sea más completo y visualmente atractivo, una tendencia que ya se ve en otras plataformas sociales más allá de la mensajería pura.

2. Mayor personalización

La segunda foto puede usarse para mostrar paisajes, mascotas, eventos especiales o mensajes visuales que complementen la foto principal, dando más juego para expresar la personalidad.

3. Diferenciar identidad visual

Este tipo de formato permite a los usuarios destacar aspectos visibles de su identidad digital sin sacrificar la claridad de la foto principal del perfil.

La función no será obligatoria: quienes prefieran mantener solo la foto circular podrán hacerlo y el espacio del banner puede permanecer con un color de fondo neutro si no se agrega ninguna imagen.

Cuándo llegará la función

Por ahora, esta novedad fue detectada en versiones beta de WhatsApp para iOS y Android, lo que indica que se trata de una prueba interna entre un grupo limitado de usuarios antes de su despliegue global. No existe una fecha oficial de lanzamiento aún, pero el historial de pruebas sugiere que la función podría llegar a las versiones estables en los próximos meses.

Qué no es esta función

A diferencia de otras aplicaciones como Telegram, que permiten galerías completas de fotos de perfil o múltiples instantáneas que cambian con facilidad, la herramienta de WhatsApp solo habilitará una foto principal y una secundaria tipo banner, sin crear un carrusel de imágenes.

En síntesis, la segunda foto de perfil llegará como una forma opcional de enriquecer la presencia visual de los usuarios en WhatsApp, manteniendo la simplicidad de uso y la conexión con otras funciones que buscan hacer la app más expresiva y social.