Cómo ver más de una vez las fotos de un solo uso en WhatsApp: el truco definitivo

La función de visualización única en WhatsApp fue diseñada para proteger la privacidad: una vez que abrís una foto o video enviado con esta opción, el contenido desaparece y no puede verse de nuevo desde el chat. Sin embargo, usuarios y expertos han identificado un truco poco conocido que, en algunos casos, permite acceder varias veces a ese contenido consultando archivos temporales almacenados por la aplicación en el dispositivo.

Este método no está garantizado, depende del sistema operativo, la versión de WhatsApp y el tiempo transcurrido desde que recibiste la imagen, pero puede ser útil cuando necesitás revisar información importante que te enviaron por ese medio.

Qué hace realmente la función de “visualización única”

La opción “ver una vez” está pensada para que fotos, videos o mensajes de voz desaparezcan después de ser abiertos por el destinatario, sin posibilidad de volver a verlos, compartirlos o guardarlos en galería. WhatsApp explica que este contenido no queda disponible en el chat o la galería una vez abierto.

El truco para volver a ver la foto

El método reportado por diversos tutoriales se basa en que, tras abrir una imagen “de un solo uso”, WhatsApp puede almacenar temporalmente el archivo en un directorio oculto del sistema antes de eliminarlo definitivamente:

Abrí WhatsApp y entrá en Ajustes. Ingresá en Almacenamiento y datos. Tocá Administrar almacenamiento. Buscá el chat de la persona que te envió la imagen. Ordená los archivos por fecha para ver primero los más recientes. Si la imagen de visualización única aún figura con un ícono de interrogación o similar en los archivos, tocala para verla de nuevo todas las veces que quieras.

Este truco solo funciona con la foto más reciente enviada con esa modalidad y por un tiempo limitado después de recibirla, pues WhatsApp elimina los datos temporales pasado cierto lapso.

Limitaciones y advertencias

No es una función oficial : WhatsApp no ofrece una manera nativa de volver a ver fotos de un solo uso una vez abiertas. El truco aprovecha cómo la app maneja los archivos temporalmente.

Depende de la versión y del sistema : puede no funcionar en todos los dispositivos o versiones de WhatsApp, y en algunos casos el contenido ya se habrá borrado de la caché.

Privacidad del remitente: ver una foto que fue enviada para desaparecer varias veces puede vulnerar la intención de quien la envió; se recomienda usar este método con responsabilidad y solo cuando sea estrictamente necesario.

Alternativas posibles

Si el truco anterior no funciona, otras opciones incluyen:

Pedir al remitente que reenvíe la foto o que te la comparta de manera normal.

Usar una copia de seguridad si se creó antes de que la imagen fuera abierta, ya que puede contener el archivo (esto depende de cómo se configuren las copias).

En síntesis, aunque WhatsApp no permite oficialmente ver varias veces las fotos de visualización única, este truco basado en el almacenamiento temporal de archivos puede ser útil en ciertos casos, siempre teniendo en cuenta sus limitaciones y el respeto por la privacidad del emisor.