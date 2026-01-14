WhatsApp permitirá que los padres gestionen las cuentas de sus hijos

Se podrá crear una cuenta limitada, asociada y gestionada desde una cuenta principal de un adulto.

WhatsApp está a punto de dar un giro importante en la forma en que chicos y adolescentes usan la app. Según revelan las últimas versiones beta, la plataforma de mensajería trabaja en una nueva función llamada “Cuenta secundaria”, pensada para que padres y madres puedan gestionar el uso del servicio por parte de menores. Aunque internamente no lo definen como control parental, en la práctica cumple exactamente ese rol.

Hasta ahora, WhatsApp ofrecía las mismas funciones para todos los usuarios, sin importar la edad. A diferencia de otras redes sociales, nunca existieron herramientas específicas para limitar opciones, ajustar la privacidad o supervisar el uso en cuentas infantiles. Eso está a punto de cambiar: la nueva función permitirá crear una cuenta limitada, siempre asociada y gestionada desde una cuenta principal de un adulto.

Qué es la “Cuenta secundaria” de WhatsApp

La Cuenta secundaria será un perfil que dependerá obligatoriamente de una cuenta principal, es decir, la de un padre, madre o tutor. Desde esa cuenta principal se podrán definir y modificar todos los ajustes clave, mientras que el menor tendrá restricciones para cambiarlos por su cuenta.

El objetivo es claro: dar más control a las familias sin romper el funcionamiento básico de WhatsApp ni invadir la privacidad de los chicos. Según la información detectada en el código de la beta, el control será amplio, especialmente en materia de privacidad. Entre las opciones disponibles se destacan:

Activar o desactivar el tick azul de confirmación de lectura.

Definir quién puede ver la foto de perfil y la información personal.

Limitar quién puede agregar al menor a grupos .

Restringir los mensajes y llamadas para que solo puedan realizarlos contactos previamente aprobados.

En la práctica, la cuenta principal tendrá control total sobre estos ajustes, mientras que la cuenta secundaria quedará bloqueada para modificarlos.

WhatsApp aclara que la cuenta principal no tendrá acceso al contenido de los mensajes enviados o recibidos por la cuenta secundaria. Sin embargo, existe una referencia a la posibilidad de compartir “información de actividad”, aunque por ahora no está claro a qué datos específicos se refiere ni cómo se mostrarán.

Cuándo llega el control parental a WhatsApp

La función todavía está en desarrollo, pero el nivel de detalle encontrado sugiere que podría lanzarse en el corto plazo a nivel global. Cuando esté disponible, los padres podrán convertir una cuenta existente en secundaria o desactivar esta modalidad cuando lo consideren necesario.

Con este cambio, WhatsApp busca ponerse a tono con las demandas actuales de seguridad digital y uso responsable entre menores, un tema cada vez más presente en hogares de todo el mundo.