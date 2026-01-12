Activá el modo chat secreto: cómo ocultar conversaciones en WhatsApp en X pasos

WhatsApp busca ofrecer mayor control sobre la información privada.

WhatsApp dio un paso importante para reforzar la privacidad de sus usuarios con la optimización de la función restricción de chats, una herramienta pensada para ocultar conversaciones sensibles y evitar que queden a la vista de terceros. Popularmente conocida como “modo chat secreto”, esta opción permite proteger mensajes personales, laborales o confidenciales dentro de una carpeta segura, accesible solo mediante autenticación.

La novedad cobra relevancia en un contexto donde prestar el celular —en el trabajo, en casa o incluso de manera ocasional— es cada vez más habitual. Con esta función, WhatsApp busca ofrecer mayor control sobre la información privada sin necesidad de apps externas ni configuraciones complejas, reforzando así su propuesta de seguridad dentro de una de las plataformas de mensajería más usadas en Argentina y el mundo.

A diferencia de archivar un chat, la restricción de conversaciones en WhatsApp lo vuelve invisible en la lista principal. Una vez activada, la charla se traslada a una carpeta oculta que no muestra vistas previas ni detalles del contenido. Para acceder, el usuario debe validar su identidad mediante huella dactilar, reconocimiento facial o un código de seguridad previamente configurado.

Otro punto clave está en las notificaciones: cuando llega un mensaje a un chat restringido, WhatsApp no muestra el nombre del contacto ni el texto enviado. Solo aparece un aviso genérico indicando que hay un mensaje nuevo en una conversación protegida, lo que reduce al mínimo el riesgo de exposición accidental.

Qué es la restricción de chats y cómo funciona

La restricción de chats es una función de privacidad que permite ocultar conversaciones específicas dentro de la app. Esta protección se aplica únicamente en el dispositivo donde se activa, por lo que si la cuenta está vinculada a varios equipos, debe configurarse de forma individual en cada uno.

El historial completo de mensajes, fotos, videos y documentos se mantiene intacto mientras el chat esté restringido. Sin embargo, si el usuario elimina la restricción y decide borrar los chats protegidos, todo el contenido se elimina de manera definitiva.

Cómo activar y desactivar el “modo chat secreto”

Activarlo es simple: hay que mantener presionado el chat que se desea ocultar, tocar el menú de tres puntos y seleccionar “Restringir la conversación”. Luego, WhatsApp solicita confirmar o configurar el método de desbloqueo. Desde ese momento, el chat desaparece de la pantalla principal y queda almacenado en la carpeta protegida.

Para revertir el proceso, solo hay que ingresar a la carpeta protegida, abrir el chat y elegir “Dejar de restringir chat”. La conversación vuelve a la lista principal como cualquier otra. Eso sí, conviene actuar con cuidado: borrar chats restringidos implica perder la información sin posibilidad de recuperación.