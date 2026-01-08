WhatsApp vuelve a meter mano en los grupos: la función que le pedían los usuarios y es una realidad

Los chats en grupo de WhatsApp son una de las funciones más usadas de la aplicación, pero también pueden volverse confusos cuando hay muchos integrantes o temas simultáneos. Para mejorar esta experiencia y responder a pedidos de los usuarios, WhatsApp presentó una serie de mejoras para los grupos que ya están llegando a la app. Estas novedades abarcan desde identificación de roles personalizados hasta nuevas formas de expresarse y coordinar eventos sin salir del chat.

Etiquetas de miembro: más contexto en cada grupo

Una de las funciones más destacadas es la posibilidad de asignar etiquetas de miembro personalizables dentro de cada grupo. Esto significa que cada usuario puede definir una descripción —como “el papá de Ana”, “arquero” o cualquier otra— que se mostrará junto a su nombre en ese chat específico.

Esta herramienta es especialmente útil en grupos numerosos o heterogéneos, donde muchas veces no queda claro quién es quién o qué rol cumple cada integrante. Con las etiquetas, la comunicación se vuelve más clara y se reduce la necesidad de explicaciones adicionales.

Stickers de texto: expresate con palabras visuales

Otra novedad interesante son los stickers de texto, que permiten transformar cualquier palabra o frase en un sticker directamente desde la búsqueda de stickers.

Este recurso hace que ciertos mensajes se destaquen dentro de conversaciones activas, aportando un nivel adicional de expresividad sin tener que buscar paquetes externos o descargas adicionales. Los stickers creados se pueden guardar directamente en los paquetes personales para usarlos fácilmente en el futuro.

Recordatorios de eventos: planificá sin salir del grupo

Más allá de la expresión y la organización de roles, WhatsApp también sumó recordatorios de eventos para los chats grupales. Cuando se crea y envía un evento dentro de un chat, ahora es posible establecer alertas personalizadas para los invitados.

Esta función mejora la coordinación de celebraciones, reuniones, llamadas o cualquier otro plan que se organice dentro de la conversación, reduciendo los olvidos y ayudando a que todos lleguen a tiempo.

Qué significa para los usuarios

Estas actualizaciones llegan en un momento en que los grupos son utilizados para todo, desde la organización cotidiana hasta proyectos de trabajo o comunidades masivas. Al permitir etiquetas de miembro, stickers de texto y recordatorios de eventos, WhatsApp busca que los chats grupales sean más claros, expresivos y útiles, sin tener que recurrir a otras plataformas externas para coordinar tareas o identificar funciones dentro de un equipo.

En definitiva, estas herramientas responden a pedidos recurrentes de los usuarios y refuerzan la apuesta de WhatsApp por mejorar continuamente la experiencia en comunidades digitales.