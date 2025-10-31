Desde Formosa repudiaron la exclusión de gobernadores en la reunión con Milei, y desató críticas por falta de federalismo

Pese a que el presidente Javier Milei se reunió el pasado jueves con algunos gobernadores en la Casa Rosada, cuatro gobernadores fueron excluidos del encuentro: Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Axel Kicillof (Buenos Aires), lo que generó diversas críticas desde los distintos sectores.

En ese marco, en diálogo con Agenfor, el diputado provincial del PJ Formoseño, Jorge Román, repudió a la decisión de Milei de dejar afuera a Formosa, calificándola como “una afrenta al pueblo formoseño y un retroceso en el federalismo argentino”.

Román sostuvo que “no se trata de una discriminación hacia el gobernador Gildo Insfrán, sino hacia el pueblo formoseño que lo eligió y ratificó su gestión con más del 70% de los votos en las dos últimas elecciones”.

Además, destacó: “Formosa lleva más de veinte años de equilibrio fiscal, más de diez sin deuda estructural, y una política de inclusión social que ha sido reconocida incluso por el propio Gobierno nacional”.

Con el fin de realizar una comparación con el Gobierno nacional, el diputado provincial aseguró: "Formosa demuestra que el desarrollo puede ser con justicia social: tenemos la mejor educación inclusiva del país, los mejores desempeños en matemáticas y comprensión lectora, un sistema de salud integral en expansión y obras públicas que garantizan la equidad territorial”.

Asimismo, Recordó además que el censo de 2010 ya mostraba que el crecimiento poblacional entre ciudad y campo era semejante, "lo que prueba que se frenó el éxodo rural y que hoy los campesinos gozan de los mismos derechos y beneficios que los vecinos urbanos”.

Jorge Roman recalcó que “Formosa figura entre las provincias con menor desigualdad según el índice de Gini, porque aquí se honra la política poniéndola al servicio del pueblo y no del mercado”.

Críticas a Guillermo Francos

En ese marco, el diputado provincial amplió su repudio hacia las expresiones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien argumentó la exclusión del gobernador bonaerense Axel Kicillof señalando que “no vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el modelo que vive la Argentina”.

Román además consideró que las declaraciones de Guillermo Francos también pueden interpretarse como un mensaje hacia Gildo Insfrán, ya que ambos gobernadores representan proyectos políticos basados en el rol del Estado, la justicia social y la soberanía económica, “valores que el actual Gobierno desprecia”.

“La exclusión no es un error particular”

El legislador remarcó con firmeza que “la exclusión de Formosa no fue un error protocolar, sino una decisión política deliberada que atenta contra la pluralidad del país y desconoce la legitimidad de los gobiernos provinciales elegidos democráticamente”.

Y agregó: “Cuando un presidente se niega a dialogar con quienes piensan distinto, no está conduciendo una Nación, sino imponiendo una visión centralista y excluyente”.

Román recordó que “no es la primera vez que un Gobierno liberal discrimina a Formosa”, al mencionar que Domingo Cavallo llegó a calificar a las provincias del NEA como inviables, en lugar de promover su desarrollo.

En esa línea, sostuvo que “no sorprende tanto la actitud de Milei, porque pregona la desigualdad y el desprecio por el federalismo”, aunque advirtió que resulta grave que el Presidente olvide su responsabilidad con todos los argentinos y actúe con revanchismo hacia una provincia donde perdió electoralmente frente al Modelo Formoseño que conduce Gildo Insfrán,