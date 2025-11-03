Kicillof presentará el Presupuesto 2026 en medio de tensiones dentro del peronismo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará este lunes a las 15 el proyecto de ley de Presupuesto 2026 en Casa de Gobierno. Acompañado por el ministro de Economía, Pablo López, Kicillof dará a conocer la Ley de Leyes, así como también la Ley Fiscal Impositiva y nuevo pedido de endeudamiento para pagar compromisos de la provincia de Buenos Aires.

La presentación se dará luego de que el viernes pasado el mandatario se reunión con intendentes para evaluar los próximos pasos a seguir. El encuentro se centró en cuatro ejes: balance electoral, presupuesto, crisis económica y críticas al presidente Javier Milei, y proyección para la elección 2027. Los alcaldes hicieron un “balance positivo” de los comicios y delinearon las coordenadas políticas a tomar.

Sobre la carta de Cristina Kirchner, que hizo pública el mismo viernes por la mañana y en la que remarcó que fue “un error político” haber desdoblado la elección, desde el entorno de Kicillof le restaron importancia y optaron por no confrontar ni responder. Los presentes en el mitin subrayaron que fue “un triunfo contundente en septiembre” y que el resultado ajustado en octubre se debió a “un contexto excepcional”.

Axel Kicillof junto a 40 intendentes en el encuentro privado de La Plata

En relación a las críticas desde La Cámpora, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, dijo en Futuröck este lunes por la mañana que “no tenía problema en discutir con algún compañero o compañera” sobre las decisiones políticas tomadas, pero “no lo vamos a hacer a cielo abierto”. “La gente la está pasando mal, lo peor que podemos hacer es discutir de esa forma”, cerró.

La ley de leyes

Los proyectos que se presentarán esta tarde abrirán una nueva puerta de negociación en la Legislatura bonaerense con la oposición, y también con los socios políticos de Fuerza Patria, principalmente con La Cámpora, para conseguir los votos y aprobar los tres escritos. Vale remarcar que la Legislatura viene siendo un espacio adverso al mandatario para lograr que avancen las principales leyes que envió. En esa línea, el año pasado no logró los votos necesarios y se quedó sin Presupuesto para este año, teniendo que prorrogar por segunda vez la ley de leyes de 2023.

El diciembre pasado, la oposición puso sobre la mesa distintos cargos vacantes como herramienta de negociación, pero desde calle 6 le bajaron el pulgar. Actualmente hay 4 vacantes en la Suprema Corte bonaerense, el nombre para el subprocurador, los directorios del Banco Provincia, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Educación, y cargos en Tesorería.

En 2024, tras no haber logrado la aprobación del Presupuesto ni el endeudamiento, desde el Gabinete provincial enviaron un nuevo escrito al Senado para que lo autoricen a un nuevo endeudamiento por “un monto equivalente U$1.045.000.000” con el objetivo de “afrontar la cancelación y/o renegociación de deudas financieras y/o judiciales no previsionales y/o de servicios de deudas”.

También pidieron la autorización para “emitir letras por U$250 millones”. Sin embargo, y a pesar de que el Senado bonaerense llevó adelante una sesión para tratar dicho proyecto, conocida como “ley corta”, el oficialismo no consiguió los votos necesarios. En este escenario, y sumado a un recorte de unos 12 billones de pesos por parte del gobierno Nacional, Kicillof presentará el anteúltimo proyecto de presupuesto de su gestión con Gobernador.