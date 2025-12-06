Piastri no renuncia a ganar el título desde el tercer puesto de la parrilla en Abu Dabi

Oscar Piastri de McLaren después de clasificar en tercer lugar para el Gran Premio de Abu Dabi

Oscar Piastri, de McLaren, espera poder convertirse en el primer campeón de Fórmula Uno de Australia en 45 años a pesar de clasificar tercero y por detrás de sus dos competidores por el título para la parrilla de salida del Gran Premio de Abu Dabi del domingo.

El piloto de 24 años saldrá un puesto por detrás de su compañero de equipo y líder del campeonato, el británico Lando Norris, mientras que Max Verstappen, de Red Bull, largará desde la pole position.

Piastri, a 16 puntos del líder del campeonato, Norris, y a cuatro de Verstappen, necesita terminar al menos segundo y que los resultados le acompañen para seguir los pasos de Alan Jones, campeón en 1980.

Norris ganará el título si los tres primeros terminan como empezaron.

"Hasta que Lando o Max crucen la meta delante mío, todavía tengo opciones de ganar el título", dijo Piastri a periodistas tras la sesión clasificatoria. "Así que veremos cómo se desarrolla la carrera"

Piastri, en su tercera temporada en la F1, salió del Gran Premio de Países Bajos a finales de agosto con una cómoda ventaja de 34 puntos sobre Norris y 104 sobre Verstappen.

Pero su temporada se ha desmoronado en las ocho carreras desde entonces y se dirige al domingo con la perspectiva de tener que ayudar a Norris a conseguir su primer título.

El director general de McLaren, Zak Brown, ha dejado claro que espera que cualquiera de sus pilotos que no esté en condiciones de ganar la corona ayude al otro en la lucha con Verstappen, mientras el equipo en Woking aspira a conseguir su primer doblete de títulos desde 1998.

Piastri puede inspirarse en la historia.

Kimi Raikkonen ganó el título para Ferrari en 2007, tras llegar a la última carrera de la temporada tercero en la clasificación. Sebastian Vettel, de Red Bull, también conquistó el primero de sus cuatro títulos en 2010, a pesar de llegar a la última carrera de la temporada, en Abu Dabi, tercero en la general.

"Necesito que pasen cosas en la carrera para ganar el campeonato", dijo Piastri. "Así que esperaré a ver si ocurren".

(Editado en español por Javier Leira)