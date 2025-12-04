Una fábrica de ascensores está al borde del cierre.

Una histórica empresa metalúrgica está al borde del cierre pese a ser la fabricante más importante de ascensores del país. La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei golpeó duro al sector que ve cómo cada día cierran fábricas y miles de trabajadores quedan en la calle.

Se trata de Ascensores Cóndor, que tiene su fábrica en Ituzaingó y supo emplear a casi 200 trabajadores. En su mejor momento la firma vendía unas 30 unidades por mes y tras una fuerte caída en los últimos dos años, hoy está fabricando uno solo por mes.

"Esto era una mina de oro, no parábamos de trabajar. Ver la fábrica así, vacía y parada, es un golpe al alma", manifestó uno de los trabajadores. Hoy son 40 los empleados que quedan en la planta de zona oeste de los 180 que tuvo años atrás.

Los motivos de la profunda crisis de Ascensores Cóndor

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Morón explicaron que uno de los puntos que provocaron la crisis de la empresa es la apertura de importaciones que impulsó el gobierno de Javier Milei, ya que hay una entrada masiva de ascensores provenientes de China.

Señalan que estas unidades cuentan con tecnología avanzada y costos de producción imposibles de igualar para la industria nacional, por lo cual para la firma es imposible de competir.

Otro punto que señalan es el contexto recesivo por la paralización de la obra pública y privada. Esto frenó la demanda de instalación de nuevos equipos e hizo que bajara mucho la demanda.

También apuntan contra la desidia patronal remarcando que hay denuncias de los trabajadores de que los dueños han dejado de asistir a las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo.

Los trabajadores llevan cuatro meses sin cobrar el sueldo

En ese contexto, los empleados de la firma denuncian atrasos salariales que ya acumulan cuatro meses y afirman que viven una situación desesperante y están entre la espada y la pared entre el mal presente y el fantasma del cierre.

"La empresa parece tener certificado de defunción", expresó Rubén Andrada, secretario general de la UOM local, mostrándose pesimista respecto del futuro de Cóndor Ascensores.

También recalcó que la estrategia de la firma incluyó acuerdos de retiros voluntarios que, según denuncian los empleados, tampoco se terminaron cumpliendo en tiempo y forma, dejando a los trabajadores sin empleo y sin la indemnización prometida.