Claudia Sheinbaum definió como "excelente" la reunión con Trump y Carney

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, definió como "excelente" la reunión que mantuvo con el presidente Donald Trump y el premier canadiense Mark Carney en Washington, luego de haberse cruzado en lo que fue el sorteo por el Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre.

Se trató del primer encuentro personal entre la líder mexicana y el republicano, luego de haberse frustrado su la que iba a ser su primera reunión bilateral en en el marco del G7 en junio.

"Fue una excelente reunión", escribió Sheinbaum en la red social X, donde destacó que los tres conversaron sobre "la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de la FIFA 2026 para los tres países y las buenas relaciones que tenemos". Lo trascendente del encuentro es que ocurrió justo unos días después de que Trump anunciara que dejaría expirar el T-MEC, el tratado de libre comercio que une a los tres países, para constituir uno nuevo. Sobre ese tema aseguró que acordaron "seguir trabajando juntos en asuntos comerciales", aunque sin precisar si se avanzó en definiciones concretas sobre el futuro del tratado.

En las imágenes difundidas por la presidenta Sheinbaum en sus redes sociales, los tres mandatarios aparecen sonrientes, con la presidenta mexicana ubicada en el centro de la foto, acompañada por Trump a su derecha y Carney a su izquierda. Por su parte Trump no emitió palabra luego de la reunión, mientras que Carney lo hizo a través de su vocero, Audrey Champux, quien indicó que la charla duró "aproximadamente 45 minutos". Respecto a los temas de conversación, indicó que los referentes "han acordado seguir trabajando juntos en el CUSMA", refiriéndose al acuerdo de libre comercio existente entre los tres países, cuya siglas en inglés de Canadá es esa.

Las tensiones bilaterales entre los tres países y las declaraciones de Trump previo al encuentro

Estados Unidos viene de una racha de tensiones con sus dos países vecinos a partir de los aranceles masivos que aplicó en su cruzada comercial con el resto del mundo. A esto se sumaron también las acusaciones que el republicano hizo contra México por el ingreso de inmigrantes ilegales al territorio estadounidense y las advertencias contra el gobierno canadiense por "influir y hacer trampa" en las negociaciones comerciales con él.

Trump y Sheinbaum vienen de un encuentro frustrado en la cumbre del G7, en junio pasado. Y pese a los intentos, la reunión bilateral no pudo ser. "Tenemos una reunión programada para algún momento después del evento. Hablaremos hoy. Nos llevamos muy bien", declaró Trump el viernes, minutos antes del sorteo del Mundial. Dijo también que uno de los temas a tratar sería el de migrantes, aunque no confirmó si realmente hablaron de eso.