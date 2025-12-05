Empujado por el sorteo del Mundial, Trump se reúne con Sheinbaum por primera vez

En medio de las tensiones estadounidenses con varios países del continente y de América Latina, los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Claudia Sheinbaum, coincidieron este viernes en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, realizado durante la tarde en Washington. Trump confirmó que ambos se reunirán junto con el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien también participó del evento. Es la primera vez que los tres líderes se ven en persona.

Cabe señalar que los tres países -Estados Unidos, México y Canadá- serán los países sede de la próxima Copa del Mundo, que se iniciará el próximo 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio de 2026.

Estados Unidos acumula una serie de tensiones con sus dos países vecinos a partir de los aranceles masivos que aplicó en su cruzada comercial con el resto del mundo. A ello, también se suman las acusaciones que el republicano hizo contra México por el ingreso de inmigrantes ilegales al territorio estadounidense y los señalamientos contra el gobierno canadiense por "influir y hacer trampa" en las negociaciones comerciales con él.

Trump y Sheinbaum vienen de un encuentro frustrado en la cumbre del G7, en junio pasado. Y a pesar de los intentos, la reunión bilateral no pudo ser. "Tenemos una reunión programada para algún momento después del evento. Hablaremos hoy. Nos llevamos muy bien", declaró Trump este viernes, minutos antes del comienzo del sorteo del Mundial. También indicó que uno de los temas a tratar sería el de inmigrantes. "Sí, vamos a hablar", dijo sobre ese punto.

Durante el evento las cámaras captaron al republicano conversando de forma distendida con Sheinbaum, lo que anticiparía la prometida reunión posterior entre ambos dirigentes. "En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos", dijo la presidenta de México en su cuenta de X.

Los diálogos de hoy se dan después de que este miércoles el presidente Trump indicara que posiblemente dejará expirar el T-MEC, el tratado de libre comercio con México y Canadá, con el objetivo de generar un nuevo acuerdo comercial con sus dos vecinos.

Los comentarios de Trump y Sheinbaum antes del sorteo de la FIFA

Trump, Sheinbaum y Carney compartieron el escenario cuando comenzó el sorteo: fueron los encargados de sacar las bolillas de sus países al principio de la ceremonia. Allí, la mexicana celebró que su país hará historia al convertirse en el único que llegó a acoger tres ediciones de la Copa Mundial de Fútbol.

"Estamos orgullosos y orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación", dijo la mandataria al comenzar el sorteo. También afirmó que los mexicanos disfrutan "del juego de pelota desde tiempos ancestrales", refiriéndose al deporte de los pueblos precolombinos de Mesoamérica, con muchas simlitudes al fútbol.

Por su lado, el presidente Trump dijo que sus primeros recuerdos de fútbol son de su juventud, y que recuerda ver jugar al brasileño Pelé, "uno de los grandes". Después felicitó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por la organización del torneo y celebró los "flamantes récords" con la venta de las entradas previo al comienzo del torneo.

Tras sacar a sus países de los bolilleros, los tres líderes se sentaron juntos en el palco presidencial del Centro Kennedy de Washington -donde fue la ceremonia-, para seguir el resto del evento. Sheinbaum estuvo sentada en medio de Trump y Carney.