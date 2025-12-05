El número especial por los 10 años de la fundación soberanía Sanitaria.

La Fundación Soberanía Sanitaria cumplió 10 años y lo celebró con un encuentro del cual participaron autoridades, representantes de instituciones y personas ligadas a la labor sanitaria que desarrolla la entidad. El evento se realizó el pasado jueves en C Art Media de la ciudad de Buenos Aires.

La Fundación Soberanía Sanitaria es una organización argentina sin fines de lucro que promueve el derecho a la salud, fomenta la investigación y formación para profesionales de salud, mediante postgrados, seminarios, cursos y talleres; impulsa políticas sanitarias equitativas y desarrolla actividades de capacitación, asistencia y promoción comunitaria.

Entre sus objetivos también destaca generar conocimiento, análisis y publicaciones sobre políticas públicas en salud, situaciones sanitarias críticas con una perspectiva social y democrática; y asistir a personas, grupos o instituciones a través de asesoramiento técnico, campañas de salud, prevención, educación comunitaria (por ejemplo: primeros auxilios, RCP, vacunación).

Todos los invitados a la celebración por los 10 años de la Fundación Soberanía Sanitaria

El Ministro de Salud de la PBA y fundador de la Fundación, Nicolás Kreplak participó del encuentro.

Christian Acosta de SITREO

Juliana Cassataro es una bióloga, inmunóloga e investigadora argentina, conocida por liderar el desarrollo de la vacuna argentina contra el COVID-19 ArVac.

Alexia Navarro, Viceministra de salud de PBA

Palabras de apertura del presidente de la Fundación

La animación del evento estuvo a cargo de Gonzalo y Laura conductores de El Pulso de la Salud, por EVA TV.

Zulema y Roberto Kaski, padres de Federico Kaski uno de los fundadores de Soberanía Sanitaria.

Periodistas y comunicadores en salud que acompañaron el evento

Federico Paruelo y Salvador Giorgi, dos de los fundadores de la Fundación.

Jorge Rachid y Gabriela Dueñas

Lili Capone y Daniela Giorgetta

Representantes de ALAMES Argentina

Mario Rovere, Mariana Vázquez y Juan Canela

Juan Schardgrosky. Guionista de documentales de la Fundación.

Diputado Nacional Daniel Gollan

El Periodista Adrián Dubinsky.

Los médicos Matías Gallastegui y Manuel Fonseca.

La Fundación Boca Juniors dijo presente.

Las rondaras feministas parte clave del equipo de la Fundación

Profesionales de la Salud Mental se hicieron presente.

Estudiantes de medicina de la UBA

Pablo Maciel y Silvana Scali de Cicop

Integrantes de la Fundación Soberanía Sanitaria

Parte del equipo del Instituto de Obra Médica Asistencial.

Durante el evento se presentó la revista de los 10 años de la Fundación

Crédito de las fotos: FTEstudio.