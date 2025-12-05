Princesa Catalina celebra la labor comunitaria en su servicio anual de Navidad

servicio de villancicos "Juntos en Navidad

Catalina, la princesa de Gales británica, ofreció el viernes un concierto anual de villancicos en la Abadía de Westminster para homenajear a invitados en su mayoría por su servicio a la comunidad, a los que se unió su esposo y heredero al trono, el príncipe Guillermo.

El evento, que la princesa puso en marcha, celebra su quinto año y ofrece a la familia real la oportunidad de agradecer a personas de toda Gran Bretaña su voluntariado, su recaudación de fondos para obras benéficas y su apoyo a los más vulnerables.

Kate, de 43 años, completó el año pasado un tratamiento de quimioterapia preventiva contra un tipo de cáncer no especificado. Entregó a cada invitado una nota en la que destacaba cómo un "momento de escucha" y una "palabra de consuelo" pueden marcar la diferencia en la vida de las personas.

Ella y Guillermo fueron fotografiados llegando al servicio con sus tres hijos, George, de 12 años, Charlotte, de 10, y Louis, de 7.

Guillermo tenía previsto pronunciar una lectura ante 1.600 invitados junto con los actores Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor y Joe Locke, así como el actor y cómico Babatunde Aléshé.

"En una época en la que la vida a veces puede parecer fragmentada o incierta, la época navideña nos invita a recordar el poder de tendernos la mano unos a otros con generosidad de corazón, comprensión y esperanza", escribió Kate en su nota.

El servicio estaba dirigido a personas de todas las religiones y a quienes no profesan ninguna, según informó su oficina en el palacio de Kensington.

El coro de la Abadía de Westminster cantó villancicos tradicionales, junto con interpretaciones de música más contemporánea a cargo de Hannah Waddingham y Katie Melua.

(Reportaje de Sarah Young y William Schomberg; Editado en español por Juana Casas)