Milei espera un gesto de 4 peronistas, quiere que renuncie Lospennato y ser primera minoría en Diputados

El Gobierno se mueve con la calculadora en la mano en una sola dirección y con un solo objetivo de cara al 10 de diciembre, día que se renueva el Congreso: que la Libertad Avanza logre ser primera minoría en Diputados. El número mágico al que pretende llegar Javier Milei es "93". Con esa cantidad de diputados, en Casa Rosada creen que podrán lograr el cometido y ser el bloque con más bancas con un legislador más que la oposición peronista.

"Necesitamos una serie de movimientos. El primero es que los cuatro catamarqueños abandonen el bloque de Fuerza Patria. Después ver si renuncia Lospennato y ahí por cuatro diputados más y tener un total de 93 contra 92 peronistas", adelantó a El Destape una fuente al tanto de la rosca política libertaria.

Para ese objetivo se está moviendo todo el Gobierno: Diego Santilli, los Menem y Santiago Caputo. El asesor se reunió un rato largo este lunes en su despacho con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. De él dependen 4 diputados catamarqueños que integran Fuerza Patria (Fernando Monguillot, Claudia Palladino, Fernanda Ávila y Sebastián Nóblega) y en Casa Rosada esperan que abandonen ese bloque para irse a otro aparte. De esa manera, FP restaría legisladores.

Con ese movimiento, LLA puede avanzar para tener más bancas que los celestes. "El esfuerzo hay que hacerlo para que valga la pena", dice un libertario a El Destape. En LLA no quieren ir a conquistar diputados si ya saben que no llegan a 93.

Una persona metida en la rosca parlamentaria expresó a El Destape: "Si se llegan a ir los catamarqueños, estamos cerca del 92 a 92. Si Lospennato renuncia, nos dan los números para hacer el esfuerzo para sumar a los radicales peluca y ser 93".

En el mileísmo dudan de que finalmente Silvia Lospennato (PRO) asuma su banca en la Legislatura porteña. Hay rumores de que Mauricio Macri le pidió que siga siendo diputada (tiene mandato hasta 2027) para complicar al Gobierno. Es que si ella renuncia, asume una bullrichista Lorena Petrovich que podría pegar al salto al bloque violeta.

El problema es que la campaña de Lospennato básicamente se basó en afirmar que Manuel Adorni no iba a asumir su banca, algo que finalmente terminó ocurriendo. El vocero asumió como Jefe de Gabinete y no será finalmente legislador. Ahora le puede tocar a ella tomar de su propia medicina.

Si se dan estos movimientos, Milei puede obtener una serie de beneficios como primera minoría, como por ejemplo encabezar comisiones clave. El Gobierno lo necesita. Igualmente también se atajan ante un posible fracaso en estas negociaciones a contrarreloj: "Con 88 estamos bien", dicen.

Santilli y Adorni siguieron este lunes su ronda de encuentros con gobernadores. Este lunes, los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, dijeron presente en la Rosada. Zdero (aliado pleno del Gobierno) expresó su apoyo sin peros al proyecto de Presupuesto y a la reforma laboral. Con Weretilneck no fue tan tajante el respaldo del gobernador rionegrino.