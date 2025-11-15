Riñas entre Karina y Santiago Caputo por la Justicia: la Corte, el nuevo ministro y reforma de la Constitución

El ámbito judicial es uno de los ring donde se disputa ahora parte de la batalla interna en le Gobierno entre Karina Milei y Santiago Caputo. Fue un sector que monopolizó el asesor ante la falta de interés de los Milei que le delegaron esa tarea.

Hijo de un prestigioso escribano (Claudio Caputo), el asesor presidencial repite en privado, mitad en broma mitad en serio: "No hay nadie que sepa más de derecho que yo", en referencia a su crianza entre libros de esa materia por la labor de su padre.

Su delegado en esa tarea fue y es el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, los ojos de Caputo en el Ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona y quien está en la rosca judicial para ocupar vacantes como jueces de la Corte Suprema, el Procurador General de la Nación y los magistrados federales que faltan en cada juzgado.

Sin embargo, ante el renovado empoderamiento de Karina Milei por el triunfo electoral, la hermana del Presidente quiere empezar a copar esa zona.

Por ahora, Caputo y Amerio fracasaron en su búsqueda de negociar y aprobar los dos jueces para la Corte que quería Milei. Tampoco pudieron aún lograr nombrar un jefe de los fiscales y tampoco llenar el 40% de las vacantes de jueces en todo el país.

Ante este escenario, Karina avanza. Hay quienes dicen que está negociando un enviado de ella con terminales del peronismo para lograr acuerdos. Nadie se anima a confirmar esta información. Por ahora lo niegan todas las partes. Hay una realidad: a partir del 10 de diciembre la llave para llegar a los dos tercios del Senado (que son los que se necesitan para meter jueces de la Corte, por ejemplo) las tendrán solo dos personas: Javier Milei y Cristina Kirchner. Ya no habrá gobernadores ni radicales ni Mauricio Macri en el medio que pueden evitar o bloquear acuerdos entre ambas partes.

El karinismo, y por extensión el menemismo, tiene un hombre que pisa fuerte en el mundillo judicial: Santiago Viola. Apoderado de La Libertad Avanza y que se lo ve día por medio en el despacho de Eduardo "Lule" Menem en Casa Rosada, Viola es una persona respetada por Karina Milei y que ella y los Menem le tienen confianza.

El abogado saltó a la fama hace años cuando fue acusado y procesado por una operación que afirmaba que el juez Sebastián Casanello había visitado la quinta de Olivos cuando Cristina Kirchner era presidenta. Un hecho que se confirmó que era falso y por eso se acusó a Viola. Este letrado hoy es el principal candidato de Karina para ocupar el sillón del Ministerio de Justicia que ocupa Cúneo Libarona, cuyo cargo terminaría en febrero.

Es la pulseada que se está disputando ahora mismo. Si no vence la hermana del Presidente, avanzará Caputo y Amerio podría ocupar ese lugar. Según pudo averiguar El Destape, el viceministro preferiría no asumir en ese cargo. Pero es el nombre más firme de parte del asesor para llegar allí. La Procuración es otro lugar que encandila a Amerio. Sería el premio mayor. Hoy poco probable. Javier Milei, mientras tanto, mira de afuera.

Por otro lado, esta semana crecieron rumores sobre un posible avance de los libertarios para reformar la Constitución. Es un deseo lejano de Milei (quiere volver a la Constitución de 1852 de Juan Bautista Alberdi). Muy lejano. A fin de año pasado una de las personas más importantes del Gobierno afirmaba a El Destape que "solo es posible si en octubre sacamos el 70% de los votos". Eso no sucedió. LLA logró el 40%. Muy lejos.

Ya esta semana, y con los rumores girando, lo dieron por "imposible" pensar en reformar una Constitución. Y salieron a cruzar a quien echó a rodar esa versión en los medios: Alejandro Fantino. "Dijo una pelotudez enorme y que encima es mentira", expresaron desde Balcarce 50.