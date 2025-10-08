"Te dejan sin fuerza": impacto por lo que dijo Mariano Closs a micrófono abierto en ESPN

Mariano Closs se cansó y dijo todo lo que piensa en ESPN.

Mariano Closs habló como nunca en ESPN F12, en la televisión, y apuntó contra la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia por sus manejos en el día a día. Con mucha bronca por los arbitrajes en general en el fútbol argentino, el mejor relator del país opinó que esta situación "te deja sin fuerza" con el transcurrir del Torneo Clausura 2025 y disparó munición gruesa al respecto.

Al mismo tiempo, el periodista deportivo de 55 años se resignó porque ya "las cosas no van a cambiar" y apuntó contra los jueces en favor de Barracas Central. El "Guapo" es el club del cual justamente Tapia fue el mandamás, por lo que dicho equipo está permanentemente sospechado de ser "el preferido" de la entidad madre. En esa línea, "Marianito" se sumó a los severos cuestionamientos para aquellos que imparten justicia en los encuentros.

Mariano Closs lapidó a la AFA de Chiqui Tapia por los arbitrajes: "Les importa tres pitos"

El presentador de ESPN F12 señaló que "la prensa habla más que los que tienen que hablar, de los pésimos arbitrajes de estos muchachos que dirigen... Te dejan sin fuerza. El día que te sentás a ver el partido, una vez que termina te dejan sin fuerza". De hecho, manifestó que "te dejan con impotencia, te dan ganas de hablar con tus amigos y decirle: ´¿Pero viste lo que pasó?´. Y del otro lado escuchás y te tenés que resignar, tenés que contestar resignado".

Incluso, Closs opinó que "las cosas no van a cambiar, porque hay un modelo que no va a cambiar...". Una de las figuras de la TV nacional agregó que "no hay justicia en la Argentina, futbolísticamente hablando, así que se hace lo que se quiere, caen siempre los mismos equipos y los árbitros también". Con furia, el presentador recalcó que muchos cuadros "saben de antemano que tienen un doble trabajo porque saben que (los árbitros) los pueden dormir".

El árbitro Arasa, en el centro de la escena por la polémica en Estudiantes vs. Barracas.

En referencia a Barracas Central, el narrador se preguntó irónicamente: "¿Si van a la (Copa) Libertadores o a la Sudamericana, le van a pedir a (Wilson) Seneme (expresidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol) también que les perdone la vida? ¿O es hasta octavos de final? ¿Qué pretenden? Les pregunto... Y después Rubén (Insúa, DT del Guapo), cuando estaba en la vereda de enfrente (San Lorenzo) se quejaba. Ahora, cuando está adentro...". Con bronca, Closs completó desde el estudio ante sus compañeros: "Siempre estamos hablando de los mismos, son dos tipos y cinco episodios. Y eso les juega también a los técnicos, porque perdés ese partido y después te rajan. Ya atenta contra el trabajo, pero estas palabras que estamos diciendo les importa tres pitos, no hay una sensibilidad".