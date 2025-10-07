"Segurola y Habana", a 30 años de la mítica amenaza de Diego Maradona: esta es la historia de la cena en la que se dijo esa frase

No fue un día más, fue uno de esos que días que se convirtió en histórico por un detalle que rompió la normalidad. La palabra de Diego Armando Maradona siempre fue puntillosa y directa, las frases maradonianas quedan marcadas para siempre. Ese 7 de octubre de 1995, Boca jugó con Colón de Santa Fe en La Bombonera y, esa misma noche, el 10 acuñó una de los dichos más populares de su vida: "A Toresani lo espero en Segurola y Habana 4310, séptimo piso. A ver si me dura 30 segundos".

La frase fue histórica y retumbó en todos lados. Se hizo símbolo, remera, programa de radio y se convirtió en una de las esquinas en la que los fanáticos se juntan a homenajear a Diego. Cada cumpleaños, esa intersección se llena de flores y de stickers que recuerdan al crack. Esa jornada en la que Diego Armando Maradona lanzó una de sus frases más incónicas hubo un actor de reparto que suele aparecer en las historias del Diez: el cronista Tití Fernández. Periodista y campo de juego, Tití tiene múltiples anécdotas con Diego. Desde viajes hasta partidos. "Fue una hermosa noche. Estuvimos ahí dos horas porque yo hacía el programa Fútbol de Primera que era un éxito", recordó Fernández en charla con El Destape.

Ese día Diego Maradona jugó para Boca contra Colón de Santa Fe y el conjunto xeneize ganó 1-0 con gol de de Darío Scotto de cabeza. Diego había vuelto a jugar en Boca después de un largo tiempo sin estar en las canchas. Retornó al fútbol con el mechón rubio en su pelo (que dio origen a la frase "pintate un mechón") y, uno de esos encuentros, fue contra el equipo de santafesino. En ese partido su gran rival -y destinatario de la frase- fue Julio César Toresani quien, al término del partido, había dicho que a él "lo había echado Maradona" por sus constantes reclamos. Y la queja, principalmente, terminó en que el "Huevo" fue expulsado antes de los 40 minutos del Primer Tiempo, eso terminó en problema y el hombre encargado de registrar la frase fue Tití Fernández. "En ese momento le pregunté por Toresani porque hubo lío en la cancha, se habían dicho algunas cosas, y ahí me dijo eso de Segurola y Habana. No me sorprendió porque Diego era así, era de decir ese tipo de cosas... Nos reímos un rato y la pasamos muy bien", recordó a El Destape el periodista.

La charla no fue en un vestuario como muchos creen. Si no que, todo lo contrario. Fue en un restaurante. "Estábamos cenando en un restaurante con el Zorrito Von Quintiero. Estaban Claudia (Villafañe), Charly García, varios de los familiares de Diego, amigos. Había un montón de gente. Fue una hermosa noche, estuvimos ahí dos horas porque yo hacía el programa Fútbol de Primera que era un éxito". También recordó que, al lado, estaba Charly García: "No entendía nada, ni sabía que había jugado en La Bombonera, estaba medio herido jaja, sólo decía: ´Yo sabía que iba a estar Dios en la cancha con la pelota´".

Más allá de este cruce, lo más llamativo es que con el correr del tiempo Toresani y Maradona se reconciliaron. Fueron compañeros de equipo en 1996 y 1997. Se llevaron bien y eso quedó en el pasado. Porque así era Diego, juntaba su relación mucho más allá de lo que pasaba adentro de la cancha. Al respecto, de Maradona como amigo y compañero, Tití recordó: "Yo con Diego tenía una relación ya desde Argentinos Juniors, imaginate que en esa época Maradona cobraba 15 o 20 mil dólares por cualquier nota y a nosotros nos dejó pasar gratis, no le cobró un sope a Torneos y Competencias. Le dijimos si podíamos entrar con la cámara a hacer una nota 15 o 20 minutos, nos dijo que sí, y al final nos quedamos dos horas sin problemas: .

Es que la relación entre Tití y Diego fue mucho más de la cancha. Desde Napoli, hasta Maradona hasta el Partido por la Paz. Cada recuerdo de Tití Fernández es una cantera inagotable de anécdotas. "Haber tenido ese vínculo con él fue de las mejores cosas que me pasaron", sostuvo. "Yo estuve con Diego, incluso viajé a hacer ese Partido por la Paz en Italia (en septiembre del 2014) y estaba el papa Francisco. Estábamos ahí y me decía ´es argentino, es humano, uno más como nosotros, uno lo puede tocar, abrazar, yo al otro le tuve que besar el anillo... Este me pegó un abrazo como yo te lo doy a vos, Tití´".