El Pollo Vignolo sacudió a Marcelo Gallardo por River en ESPN F90: "Licúa sus culpas"

El Pollo Vignolo volvió a liquidar a Gallardo por River en ESPN F90.

Sebastián "Pollo" Vignolo sacudió nuevamente a Marcelo Gallardo después de otra derrota de River Plate. El "Millonario" perdió por 2-1 frente a Rosario Central en Arroyito y el director técnico de 49 años protestó por los arbitrajes en el fútbol argentino. Si bien el entrenador no quiso referirse puntualmente al trabajo de Yael Falcón Pérez, se refirió al "sistema" en líneas generales y sostuvo que él no va a "ser más el único que habla".

Un día más tarde, el conductor de ESPN F90 en la televisión cruzó al "Muñeco" en la presentación, opinó que con lo que dice "está licuando sus culpas" y enfatizó en que el cuadro de Núñez "perdió cinco partidos de los últimos seis partidos...". Además, consideró que el DT no le encuentra la vuelta al equipo y pareció pedirle una mayor autocrítica pública.

El Pollo Vignolo cruzó a Gallardo por sus críticas al arbitraje: "Rosario Central ganó bien y hasta se quedó corto"

Muy duro con el DT de River, el conductor de ESPN F90 en la TV disparó en su editorial que "no se puede empezar hablando del partido echándole la culpa al otro. La responsabilidad no es siempre del otro, cuando la responsabilidad es del otro es porque terminás licuando tus propias culpas...". Incluso, resaltó que "Central le ganó muy bien a River de manera inobjetable, hizo méritos para ganarlo. Es más, se quedó cortó, no lo mató, y sobre el final River se lo pudo haber empatado".

A modo de análisis de las declaraciones del ídolo de la "Banda", el relator aseveró que "Gallardo quedó molesto con el arbitraje y, si bien no fue bueno, no incidió en el resultado. En las grandes jugadas, acertó". El plantel del "Millo" no se salvó de las críticas de "Seba", quien pidió "hablar, como decía Carlos Bianchi, de jugadores inteligentes. La expulsión de (Juan) Portillo... Se apoyó dos veces en el timbre. Tiene que darse cuenta dónde se puede ir con querosén y dónde no, porque provoca un incendio de la nada".

En cuanto al desarrollo del encuentro en Arroyito, el "Pollo" Vignolo repasó que "se jugó como una final de los dos lados. No le quiten mérito a Central, le ganó bien... River, de los últimos seis partidos perdió cinco. Sigue siendo un equipo que todavía deambula en determinados momentos". El presentador también mencionó que "River deberá mejorar claramente y no cometer errores no forzados".

En la misma línea, la figura de ESPN insistió en que "no fue un buen arbitraje en la conducción, pero no incidió en el resultado, no es justo que le quiten mérito a Rosario Central". Y sobre Falcón Pérez, remató: "Se equivocó en algún lateral, dio cuatro minutos cuando era para seis o siete, pero en las gruesas dirigió bien. No me gusta cuando le quitan mérito a un equipo que gana bien el partido, y Central lo ganó bien".

Rosario Central derrotó al River de Gallardo merecidamente.

River perdió 5 de los últimos 6 partidos