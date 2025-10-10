El repudio de todo San Lorenzo contra Moretti y la dirigencia: "Que se vayan todos"

El repudio de todo San Lorenzo contra Moretti y la dirigencia

Los hinchas de San Lorenzo explotaron contra la dirigencia del club en pleno cruce contra San Martín de San Juan en el Nuevo Gasómetro. En el duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, tanto los de Damián Ayude como los de Leandro "Pipi" Romagnoli buscaban sumar de a tres para acercarse a la clasificación a la fase de playoffs. Más allá de que los de Boedo están más cerca de lograrlo, los fanáticos igualmente se mostraron molestos y no fue por cuestiones futbolísticas, sino por la crisis institucional.

El regreso del directivo a la cúpula después del escándalo del que fue protagonista por recibir dinero por parte de la madre de un juvenil dio que hablar en estos días en en "Azulgrana" y este viernes 10 de octubre terminó de estallar. La gente presente en el Pedro Bidegain se hizo escuchar y repudiaron al presidente Marcelo Moretti por su accionar después de la polémica. Con un cántico por demás potente contra él, indignados dejaron en claro su malestar por esta actualidad preocupante.

Los hinchas de San Lorenzo cantaron contra la dirigencia en el Nuevo Gasómetro

"Boedo va a salir campeón el día que se vayan todos los... de la Comisión", fue el grito de la parcialidad local para con la dirigencia de San Lorenzo después de que la Justicia declare la nulidad de la acefalía. Esta acción derivó en que el mandato de Moretti continúe más allá de lo sucedido y también del mencionado repudio de los propios hinchas al dirigente que ya dejó en claro que trabajará con Néstor Ortigoza como vicepresidente. Otro punto s favor para el mandamás es que la Asamblea Extraordinaria convocada para definir nuevas autoridades tampoco fue reconocida por la Justicia.

Marcelo Moretti, otra vez apuntado en San Lorenzo

El homenaje al Pipi Romagnoli en San Lorenzo vs. San Martín de San Juan

En el día de su regreso al Nuevo Gasómetro, el "Ciclón" homenajeó a uno de sus máximos ídolos que hoy es técnico de San Martín de San Juan. El "Pipi" recibió un presente en la previa del encuentro y también se llevó una nueva ovación por parte del público. Además de ser un gran referente de los últimos años y DT en un momento complicado del club, el exvolante del elenco de Boedo ganó títulos coronando su pasó con el más importante como lo fue la Copa Libertadores 2014.

