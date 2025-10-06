Cómo sigue la situación institucional en San Lorenzo tras el fallo judicial y el regreso de Marcelo Moretti

Moretti vuelve a San Lorenzo: qué pasará en el club tras la nulidad de la acefalía.

Este lunes, San Lorenzo recibió un inesperado revés que lo impacta de lleno en su frágil convivencia institucional: la Cámara Civil hizo lugar a la medida cautelar impuesta por Marcelo Moretti y declaró "irregular" a la acefalía declarada el pasado 16 de septiembre. Por este motivo, el presidente regresará a sus funciones en el club en las próximas horas, y ya avisó que lo hará con Néstor Ortigoza como vicepresidente y con un "equipo de dirigentes" propio, declaraciones que generaron indignación y preocupación en los hinchas. Respecto de la Asamblea Extraordinaria convocada para definir un gobierno de transición, la Justicia no reconoció su legitimidad y estableció que el proceso "debía retrotraerse hasta que la CD se reúna nuevamente conforme al Estatuto".

La momentánea tranquilidad que vivió el club en las últimas semanas, con el equipo dirigido por Damián Ayude en puestos de clasificación a playoffs en el Torneo Clausura 2025 y con posibilidades de clasificar a competiciones internacionales en 2026, se rompió tras este fallo judicial. Ahora, la Comisión Directiva deberá reunirse nuevamente, de forma regular y con la presencia de Moretti en sus habituales funciones, en un plazo máximo de 15 días. Esta nueva junta será supervisada por la Inspección General de Justicia (IGJ) para evitar cualquier irregularidad.

Por qué la Justicia declaró nula la acefalía en San Lorenzo por pedido de Moretti

La Cámara Civil revocó el fallo de primera instancia y validó la medida cautelar impuesta por Moretti, la cual presentaba una "verosimilitud del derecho" suficiente, razón por la que consideró que existían los elementos para sospechar que había sido desplazado de la presidencia "por fuera" de los pasos establecidos en el Estatuto del 'Ciclón'. Además, el funcionario argumentó que nunca existió una "acefalía real", ya que los cargos vacantes después de las renuncias masivas que se produjeron (once en total) podían ser ocupados por suplentes que estaban disponibles. Por otra parte, denunció que varias de estas renuncias fueron "bajo coacción", en un clima de "hostigamiento".

Qué dice el fallo de la Justicia que declaró nula la acefalía en San Lorenzo

"En el caso, en el marco de provisoriedad propio con el que deben ser analizadas las medidas cautelares, se ha acreditado prima facie que el actor decidió dar por finalizada su licencia en el ejercicio del cargo de presidente y que, no obstante, no pudo participar en la reunión de comisión directiva del 16 de septiembre de 2016. A su vez, a la luz de lo normado en el art. 59 del Estatuto, también es incierto quién convocó a dicha reunión; asimismo –derivado de lo anterior- no están a la vista las condiciones en las que se decidió declarar la existencia de acefalía.

En este punto debe recordarse que el art. 45 del estatuto del Club Atlético San Lorenzo de Almagro establece que: “La acefalía de la mitad o más de los cargos de cada autoridad de gobierno —agotada la nómina de miembros reemplazantes— ocasiona la caducidad del mandato de los restantes miembros de los respectivos organismos. Producida esta situación, los asociados o la Asambleade Representantes en su caso, serán convocados dentro de los treinta días para elegir la totalidad de sus integrantes por el tiempo que falte para completar el período, siempre que exceda el plazo de seis meses".

La Comisión Directiva, ahora con la presencia de Moretti, tiene 15 días para reunirse nuevamente y definir el futuro de la institución.

