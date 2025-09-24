El desesperado pedido de Moretti tras la acefalía en San Lorenzo

Más allá de que recientemente se decretó la acefalía en San Lorenzo tras las renuncias de varios dirigentes del club, Marcelo Moretti no se rinde en su afán de querer seguir siendo el presidente. A raíz de esto, el ahora exdirigente del "Ciclón" realizó un pedido desesperado con el objetivo de no abandonar la institución, tal como se acordó en la reunión de Comisión Directiva llevada a cabo el pasado 16 de septiembre. Por supuesto, su decisión no pasó inadvertida en Boedo.

Después del video del escándalo que marcó su futuro en el "Azulgrana" cuando recibió 25.000 dólares por parte de la madre de un juvenil, el entonces directivo pidió licencia de su cargo pero regresó meses después. Sin embargo, se encontró con un panorama bastante desalentador en cuanto a la cúpula que poco tiene que ver con el presente del equipo de Damián Ayude y ahora quedó sin apoyo. Ahora, sin sus laderos y del lado de afuera de San Lorenzo solicitó la nulidad de aquella mencionada reunión que terminó definitivamente con su mandato.

El exdirigente del "Ciclón" pidió que se anule lo hecho por la Comisión Directiva el pasado 16 de septiembre, horas después de que la Justicia dictaminara la suspensión de la Asamblea pactada para el lunes 22 de septiembre. Cabe destacar que la misma se convocó después de que queden menos de diez integrantes de la CD. Dentro de aquellos que pueden ocupar el cargo al frente del club quedan excluidos todos los que conformaron la saliente y fueron parte de la dirigencia junto a Moretti.

De esta manera, Julio Lopardo (quien ejerció la presidencia durante la licencia de Moretti), Andrés Terzano (vicepresidente 1°), Uriel Barros (prosecretario), Leandro Goroyesky (tesorero), María Soledad Boufflet (vocal), Juan Sagardoy (intendente), Pablo García Lago (vocal), Belén Lugones (vocal), Marcelo Culotta (vocal), Agustina Nordenstrom (vocal), Leonardo Virardi (vocal) y el propio Cigna no son elegibles para el puesto.

