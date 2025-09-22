La contundente frase del capitán Gastón Hernández sobre la crisis en San Lorenzo: "Duele"

Gastón Hernández, capitán de San Lorenzo, fue contundente respecto de la crisis que atraviesa el club: "Se tiene que encargar otra gente".

San Lorenzo obtuvo este domingo un importante resultado en su visita a Independiente por la novena fecha del Torneo Clausura 2025: en el medio de la crisis institucional que atraviesa el club, el 'Ciclón' igualó 1 a 1 con el 'Rojo' y logró mantenerse en los puestos de clasificación a los playoffs. Una vez finalizado el encuentro, Gastón Hernández, capitán del equipo y referente de un plantel lleno de juveniles, habló sobre el difícil momento que afronta el conjunto azulgrana en el fútbol argentino, a pesar de que logra mantener su competitividad en el certamen local.

El defensor central de 27 años se mostró muy afectado por el presente del cuadro de Boedo, y así lo expresó en una entrevista post partido: "Duele ver al club así. Los chicos no merecen estar en esta situación, tienen mucha valentía para jugar en este momento. Esperemos que todo se solucione pronto". Además, resaltó que, si bien "es difícil", el grupo debe "centrarse en lo deportivo, que es lo que nos compete a nosotros" y no dejarse influenciar por el contexto. "No tenemos que ver lo que pase en el club, de eso se tiene que encargar otra gente. Dentro de la cancha somos nosotros los responsables de lograr resultados", concluyó.

Nadie en San Lorenzo es ajeno a la crisis que atraviesa el club, que el pasado martes declaró la acefalía institucional y el fin del mandato de Marcelo Moretti como presidente luego de que se produzcan once renuncias en la Comisión Directiva. Incluso Damián Ayude, entrenador que llegó desde la Reserva y se hizo cargo del primer equipo en este semestre, quien detalló en conferencia de prensa cómo maneja la situación para que el grupo logre concentrarse en el objetivo futbolístico: "Yo necesito tranquilidad para los futbolistas. La situación de nuestro club es compleja y tenemos un pacto con los futbolistas de estar lo más alejado de eso, de estar juntos, de entrenar y de trabajar para que San Lorenzo gané. Puedo asegurar que los jugadores en ese sentido hacen todo", expresó.

Cuándo será la próxima reunión de la Asamblea para definir el futuro de San Lorenzo

La junta tendrá lugar este lunes 22 desde las 18.30, según informaron desde la institución de Boedo. El objetivo de este órgano será determinar quiénes serán los socios que ocuparán los puestos vacantes hasta las próximas elecciones debido a esta situación. Los mismos deberán cumplir con ciertos requisitos como 10 años de antigüedad, mientras que para las vacantes de vocales deberán tener sólo 5. Por supuesto, el escrito por parte de San Lorenzo con la Orden del Día no tardó en trascender.

Este lunes a partir de las 18:30 horas, la Asamblea de Representantes se reúne para definir los pasos a seguir en el 'Ciclón'.

