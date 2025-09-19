Crisis en San Lorenzo: se confirmó la fecha de la Asamblea para definir a la nueva dirigencia

Crisis en San Lorenzo: hay fecha de la Asamblea para definir a la nueva dirigencia

San Lorenzo atraviesa horas decisivas nuevamente después de que las últimas renuncias de la Comisión Directiva deriven en la acefalía decretada el pasado martes 16 de septiembre que puso fin al mandato de Marcelo Moretti. En las últimas horas se confirmó la fecha para la Asamblea de Representantes que se llevará a cabo para definir el futuro de la dirigencia del club de acá en más. A través de un comunicado publicado por el "Ciclón" se dieron todos los detalles al respecto.

La junta tendrá lugar este lunes 22 desde las 18.30, según informaron desde la institución de Boedo. El objetivo de este órgano será determinar quiénes serán los socios que ocuparán los puestos vacantes hasta las próximas elecciones debido a esta situación. Los mismos deberán cumplir con ciertos requisitos como 10 años de antigüedad, mientras que para las vacantes de vocales deberán tener sólo 5. Por supuesto, el escrito por parte de San Lorenzo con la Orden del Día no tardó en trascender.

El comunicado de San Lorenzo sobre la Asamblea para definir la nueva dirigencia

La Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes de Socios/as de San Lorenzo resolvió que la Asamblea Extraordinaria para elegir a los 20 miembros de la nueva Comisión Directiva se realizará este lunes 22 de septiembre, a las 18.30 horas, en el estadio Pedro Bidegain.

El Orden del Día:

1. Designación de tres asambleístas para que en representación de la Asamblea consideren, aprueben y suscriban el acta respectiva art.54 Título del Estatuto Social.

2. Consideración de las renuncias de los integrantes de la Comisión Directiva que colocaron a la misma en situación de acefalía, por aplicación del art.45°.

3. Tratamiento y consideración del llamado a elecciones extraordinarias y elección de 20 miembros para integrar la comisión directiva transitoria.

Los que no podrán ocupar un lugar en la nueva dirigencia de San Lorenzo

Dentro de aquellos que pueden ocupar el cargo del nuevo gobierno de transición quedan excluidos todos los que conformaron la CD saliente. Por este motivo, Julio Lopardo (quien ejerció la presidencia durante la licencia de Moretti), Andrés Terzano (vicepresidente 1°), Uriel Barros (prosecretario), Leandro Goroyesky (tesorero), María Soledad Boufflet (vocal), Juan Sagardoy (intendente), Pablo García Lago (vocal), Belén Lugones (vocal), Marcelo Culotta (vocal), Agustina Nordenstrom (vocal), Leonardo Virardi (vocal) y el propio Cigna no son elegibles para el puesto.

La Asamblea de Representantes se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo

San Lorenzo visita a Independiente en medio de la crisis

En el marco de la novena fecha del Torneo Clausura, el "Ciclón" de Damián Ayude visitará al equipo de Avellaneda que todavía no contará con Gustavo Quinteros como entrenador ya que este último debutará directamente en el clásico contra Racing. El duelo en cuestión tendrá lugar el domingo 21 de septiembre a las 14.30 el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y el elenco de Boedo tratará de volver a la victoria después de dos partidos sin ganar mientras está en el quinto puesto de la Zona B. Por otro lado, el "Rojo" de Avellaneda marcha último con sólo 3 puntos, por lo que quiere resurgir en el campeonato. El árbitro del encuentro será Sebastián Zunino y la transmisión estará a cargo de TNT Sports y HBO Max. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras alternativas.