San Lorenzo quedó en acefalía y Marcelo Moretti dejó de ser el presidente: cuando puede haber elecciones

En una tarde convulsionada en Boedo, San Lorenzo finalmente determinó el final de la presidencia de Marcelo Moretti en el club de Boedo y, de esta forma, el club quedó formalmente en acefalía, una situación que era esperable pero que también tuvo a sus hinchas impidiendo, en la puerta, que ingresen dirigentes que fueron parte de esta Comisión Directiva.

La situación determinó, de esta forma, que San Lorenzo quede en acefalía. En total fueron once renuncias en la Comisión Directiva que, por estatuto, lleva a que el club quede en este condición. Los principales fueron los del bloque de Terzano que, junto Mateo Sagardoy, Leandro Virardi y María Soledad Boufflet, presentaron sus renuncias a las vocalías y el club entró en estado de acefalía, concretando la ida de Moretti como presidente.

La acefalía se produce porque quedaron menos de diez integrantes en la Comisión Directiva y, ahora, el secretario Alejandro Tamer -que además es parte del gobierno de Javier Milei como subsecretario de Desregulación- tiene que convocar a una Asamblea extraordinaria y elegir un gobierno de transición o elecciones anticipadas que podrían ser entre diciembre y marzo.

El presidente saliente Moretti no asistió a la reunión directiva por cuestiones de seguridad que se llevo a cabo en el estadio Pedro Bidegain donde varios socios se congregaron a manifestar contra el retorno de Moretti al cargo.

Otro que tampoco estuvo presente fue el ex mediocampista paraguayo y actual vocal, Néstor Ortigoza, un futbolista que llevó a la gloria a San Lorenzo ganando la Copa Libertadores 2014 y hoy se convirtió en uno de los focos de críticas de los hinchas. Prueba de esto son las banderas que colgaron en la Puerta 2 del recinto ubicado en el barrio porteño de Bajo Flores donde apuntan a Ortigoza con la leyenda “Mercenario renunciá. No te queremos en SL”. Además, otra tenía la inscripción “San Lorenzo no es una tómbola, es un sentimiento. Sean responsables”.

El vocal oficialista Christian Evangelista se acercó a los socios para confirmar la acefalía y estos ingresaron al estadio donde hablará el secretario saliente Martín Cigna, el cual denunció en los últimos días la falsificación de su firma, para anunciar los pasos a seguir. El club del cual era simpatizante el Papa Francisco se encuentra desde hace meses sin presidente desde la salida de Marcelo Moretti, quien quedó envuelto en denuncias de corrupción.

"No es fácil tomar decisiones de estas características. En este momento era el camino para que San Lorenzo vuelva a tener tranquilidad y paz. La acefalía es el resultado del fracaso de una gestión", indicó Cigna.