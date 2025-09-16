Día agitado en San Lorenzo: nueva renuncia, marcha y 3 puntos a discutir en la asamblea

Otra renuncia en la Comisión Directiva de San Lorenzo.

La crisis de San Lorenzo parece no tener fin y se profundiza con el transcurrir del tiempo, ahora con la renuncia de otro dirigente. Pablo García Lago pegó el portazo como integrante de la Comisión Directiva y disparó munición gruesa contra el presidente Marcelo Moretti, cuya situación se complica cada vez más. Para colmo, durante la tarde del martes 16 de septiembre del 2025 habrá una masiva marcha de los hinchas antes de la asamblea, donde se discutirán tres puntos fundamentales a futuro. Uno de los clubes grandes del fútbol argentino no para de sufrir.

Asamblea caliente en San Lorenzo: los 3 puntos claves a discutir

En la primera instancia, se tratará el regreso de Moretti a la presidencia, tras la licencia presentada meses atrás, luego del video en el que se lo vio supuestamente aceptando 25.000 dólares por parte de la madre de un juvenil a cambio de que su hijo jugara en las divisiones inferiores. Otro asunto en análisis será la situación de los seis dirigentes que presentaron su renuncia. Estarán entonces en revisión sus salidas y ello será clave para lograr quórum para tomar determinaciones a corto o mediano plazo. Por último, se debatirá acerca de la posibilidad de un escenario de acefalía o continuidad. Cada sector expondrá su posición y su estrategia al respecto.

La marcha de los hinchas

En simultáneo a la asamblea, que será por la tarde en uno de los palcos del Nuevo Gasómetro, todo indica que miles de fanáticos del "Ciclón" se manifestarán en los alrededores del estadio en contra de la dirigencia. El clima será caldeado y la institución reforzará la Seguridad en esa zona.

Renunció Pablo García Lago como parte de la Comisión Directiva

Durante el diálogo con Radio La Red (AM 910), el protagonista declaró: “Creo que hoy en día somos todos malos. Nos incluimos como la peor dirigencia de San Lorenzo. Moretti no me quería atender". De hecho, reveló que "no quiso que sea cara a cara, sino con tres guardaespaldas por delante...". "Le dije que se vaya por el bien de la institución y de su familia”, arremetió duramente.

Al mismo tiempo, García Lago disparó desde San Lorenzo que “Moretti tuvo compromisos económicos antes de la elección y por eso hizo concesiones durante su mandato. Hubo gente que se le acercó antes de la elección y hoy les debe plata". Incluso, se explayó: "Ante la decisión de tres fuerzas políticas de perpetuarse en el poder mediante una comisión interina encabezada por el exvicepresidente segundo, me veo en la obligación de renunciar. No puedo avalar un modelo agotado, que prioriza beneficios electorales por sobre el interés del club”.

Crudamente, García Lago consideró que “San Lorenzo es hoy un barco a la deriva". Y completó: "No pondré en riesgo mi patrimonio respaldando gestiones que no me inspiran confianza. Por ello, me desligo de toda responsabilidad sobre las decisiones futuras. Llevo conmigo la marca de haber formado parte de este capítulo, pero también el orgullo de no haber mirado hacia otro lado”.

García Lago se va de San Lorenzo y crece la crisis.

El fantasma de la acefalía en San Lorenzo

Anteriormente a García Lago, ya habían renunciado en la Comisión Directiva Marcelo Culotta, Martín Cigna, Pable Levalle, Uriel Barros, Agustina Nordenström y Javier Allievi. De esta manera, la actual CD del "Ciclón" cuenta con 13 miembros y para que haya acefalía tendrían que irse tres más, situación que tranquilamente podría suceder en caso de que Moretti continúe en el poder sin dar explicaciones de las acusaciones de corrupción. De concretarse la acefalía, habría que llamar nuevamente a elecciones.