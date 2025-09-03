Chau San Lorenzo: el fuerte golpazo que sufrió Marcelo Moretti

Sufre Moretti en San Lorenzo: el nuevo revés que tuvo el presidente del Ciclón

San Lorenzo atraviesa uno de los peores momentos de su historia a nivel dirigencial y Marcelo Moretti sigue en el ojo de la tormenta después del escándalo protagonizado hace meses. Ahora, el presidente del "Ciclón" que estuvo de licencia sufrió un nuevo revés después de su conflictivo regreso al club de Boedo. Después de que dos integrantes de la Comisión Directiva le digan adiós a la institución, ahora se sumaron dos hombres de confianza del propio directivo.

Este accionar puede traer graves consecuencias para quien recibió dinero por parte de la madre de un juvenil, lo cual salió a la luz el pasado mes de abril. La decisión por parte de los dirigentes puede derivar en una acefalía que obligaría a un llamado de elecciones, lo cual lo puede dejar a Moretti fuera del "Azulgrana". Ahora, con las renuncias de Martín Cigna y Uriel Barros con sus respectivos tajantes comunicados, lo mencionado está cada vez más cerca de suceder.

Las dos renuncias en San Lorenzo que complican el panorama para Moretti

"Les comunico que he presentado mí renuncia como Secretario General y vocal de Comisión Directiva de San Lorenzo. Lo hago con la frustración de que no hayamos podido cambiar el rumbo, pero con la conciencia tranquila de no convalidar semejante retroceso", escribió Cigna en sus redes sociales con el escrito en el que confirmó su desvinculación y solicitó que "la misma comience a regir una vez que sea tratada en la próxima reunión de la CD".

Por otro lado, Barros contó que renunció hace algunas semanas por diferentes cuestiones de las disciplinas que tiene a cargo y no se hizo pública. "También prioricé básquet CASLA por sobre mí interés, quedando expuesto al escarnio y no publicarla. Ojalá este paso traiga la paz y orden que necesitamos", lanzó el ahora exdirectivo del "Ciclón". De esta manera, se sumaron a Agustina Nordenstrom y Marcelo Culotta, quienes también dejaron sus respectivos cargos hace pocos días. De esta manera, con cinco personas más que se desvinculen sucedería la acefalía mencionada que llevaría a las elecciones.

Martín Cigna, mano derecha de Marcelo Moretti en San Lorenzo, renunció a su cargo en la Comisión Directiva

Lo que se viene para San Lorenzo a pesar del escándalo

Después del empate sin goles ante Huracán en el clásico que se desarrolló en el Nuevo Gasómetro, el equipo dirigido técnicamente por Damián Ayude no jugará este fin de semana por la doble fecha FIFA pero se prepara para lo que será el duelo ante Racing en el Cilindro del próximo viernes 12 de septiembre desde las 19 horas por la octava fecha del Torneo Clausura. Actualmente, el "Ciclón" ocupa el cuarto lugar de la tabla en la Zona B con 12 unidades y está a tres del único líder, River.

Por otro lado, se confirmó que en la novena jornada se medirá ante Independiente en condición de visitante el domingo 21 del mencionado mes a partir de las 14.30 y que en la décima recibirá a Godoy Cruz el sábado 27 a las 16.45 en el Pedro Bidegain. Por supuesto, los de Boedo quieren romper con la racha sin títulos y clasificar a una copa internacional para el 2026, de lo que no están lejos ya que se mantienen sextos en la general y hoy entrarían a la Sudamericana.