Sigue el escándalo con Moretti en San Lorenzo: dos renuncias más que complican al dirigente

Sigue el escándalo en San Lorenzo: dos renuncias más que complican a Moretti

San Lorenzo sigue atravesando una crisis y ahora Marcelo Moretti, quien regresó al club después del escándalo que protagonizó, recibió otro duro revés. Este miércoles 27 de agosto hubo dos renuncias que impactaron directamente en el plan del mencionado directivo de regresar al puesto del que se tomó licencia tras el video que se filtró donde recibió dinero por parte de la madre de un joven futbolista. Así, el panorama quedó aún más complicado a horas del clásico contra Huracán que tendrá lugar en el Nuevo Gasómetro.

Mientras en lo futbolístico el equipo de Damián Ayude se mantiene tercero en la tabla de la Zona B un punto debajo de River Plate e igualado con Vélez con menor diferencia de gol, la situación a nivel dirigencial no pasa inadvertida. Más aún teniendo en cuenta que en pocas horas jugarán contra el rival de toda la vida y lo que sucede dentro de la institución de Boedo influye. Por eso, las desvinculaciones de Agustina Nordenstrom y Marcelo Culotta rápidamente tuvieron repercusión con sus respectivos comunicados.

Las dos renuncias en San Lorenzo que complican a Marcelo Moretti

Tanto el representante de Orden y Progreso Sanlorencista como su par de Volver a San Lorenzo no pertenecen más a la Comisión Directiva del "Ciclón" con el objetivo de impulsar la acefalía para que posteriormente haya un llamado a elecciones. El excandidato a presidente del club responsabilizó a todo el oficialismo y sostuvo que es un "desastre político, institucional y económico que dejó al club en una situación terminal" A su vez, agregó que la institución atraviesa una de las peores etapas políticas e institucionales de su historia.

Por otro lado, Nordenstrom aseguró que no van a convalidar un gobierno ilegítimo que priorizó intereses personales por sobre San Lorenzo y añadió que su renuncia "no es más que para honrar la responsabilidad y la confianza que los socios depositaron en nosotros en 2023". De esta manera, ambos dejaron en claro que no dejarán de luchar para que se lleven a cabo las elecciones en medio de esta crisis que atraviesa el conjunto de Boedo.

Marcelo Culotta renunció en San Lorenzo

Sann Lorenzo vs. Huracán, el clásico por la séptima fecha del Torneo Clausura: hora, TV en vivo y streaming

El clásico por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino entre el "Ciclón" y el "Quemero" se llevará a cabo el próximo sábado 30 de agosto a las 14.45 horas en el Nuevo Gasómetro, con el arbitraje de Nicolás Ramírez. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports (cable y Pack Fútbol). En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras alternativas.

En cuanto al historial entre ambos clubes, se enfrentaron en 191 ocasiones de las cuales los de Boedo ganaron 87 y los de Parque Patricios acumulan 48 victorias, mientras que los restantes 55 fueron empates. El último cruce tuvo lugar en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por el Torneo Apertura donde el dueño de casa ganó por 2 a 0 el pasado domingo 23 de febrero del 2025.