Ayude contará con el regreso de un jugador clave en San Lorrenzo en el clásico ante Huracán

San Lorenzo festeja: Ayude contará con el regreso de un futbolista que fue clave desde su llegada al club.

San Lorenzo de Almagro comienza a preparar el partido del sábado ante Huracán con buenas noticias. Luego de la victoria ante Instituto, el entrenador, Damián Ayude, podrá contar para el clásico con el regreso de Alexis Cuello, jugador que venía siendo titular desde que el DT arribó desde la Rserva del club.

El delantero, de 25 años, cumplió la fecha de suspensión tras haber sido expulsado por doble amarilla frente a Platense y estará disponible ante el "Globo". Aunque aún faltan tres entrenamientos, todo indica que el exjugador de Almagro volvería a ser titular, acompañado por Ezequiel Cerutti y Matías Reali, quienes estuvieron desde el arranque ante la "Gloria" en el Nuevo Gasómetro.

Aunque el "Ciclón" no se encuentra con una gran capacidad goleadora desde que inició el segundo semestre, Cuello se ganó el puesto de centrdelantero a base sacrificio y le ganó la pulseada a Andrés Vombergar. En el Torneo Clausura, el atacante lleva marcados 2 goles en 5 partidos disputados.

La duda en la defensa

Por otro lado, una de las dudas estará en la zona defensiva, específicamente en la zona central, y tiene que ver con Gastón Hernández. El zaguero, que sufrió un desgarro frente al "Calamar", viene realizando exigentes trabajos para pdoer estar en Parque Patricios, sin embargo su presencia estará atada a su condición física.

En caso de que el exfutbolista de San martín de San Juan no se recupere de su distensión en la pierna quien ocupará su lugar será Daniel Herrera, futbolista surgido de las inferiores del "Ciclón" que el pasado sábado hizo dupla central con Jhohan Romaña.

El resto del equipo que salga desde el comienzo ante Huracán sería el mismo que lo hizo frente a Instituto, lo que confirma que la idea de Ayude de darle rodaje y confianza a un mismo 11 hasta que finalice el año.

Los hinchas de San Lorenzo explotaron contra Moretti en el Nuevo Gasómetro

Tras el anuncio de Marcelo Moretti sobre su regreso al club, luego de la licencia solicitada después por el escándalo del fajo de dólares, el presidente fue apuntado por los propios hinchas. En la previa del partido por la sexta fecha del Torneo Clausura contra Instituto de Córdoba, la hinchada se hizo sentir y cantó contra el mandatario del "Ciclón". Por supuesto, las quejas no pasaron para nada inadvertidas y mucho más después de la polémica que se generó en torno a él.

En este caso, Moretti no asistió al Estadio Pedro Bidegain poco después de comunicar que volvería a tomar la presidencia del club en lugar de Julio Lopardo, quien ocupó su puesto. Sin embargo, los fanáticos del conjunto de Boedo se expresaron con toda su bronca en el estadio para mostrar su descontento y pedir que no regrese. Es que lo sucedido meses atrás cuando recibió dinero por parte de la madre de un joven futbolista fue un punto de quiebre para su futuro en San Lorenzo y en cancha se lo demostraron.

"No te lo decimos más, si volvés a San Lorenzo que quilombo se va a armar", fue la frase que más sonó en las tribunas del Nuevo Gasómetro contra el directivo del "Ciclón" de quién no se sabe si finalmente regresará a la presidencia más allá del escándalo en el que está envuelto desde hace tiempo que sigue afectando directamente al club de Boedo.