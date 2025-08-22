Moretti reapareció en San Lorenzo y sorprendió sobre su regreso al club: "No estoy"

Moretti reapareció en San Lorenzo de Almagro y contó por qué volvió de la licencia, tras el escándalo de los dólares.

La paz institucional pareciera lejos de llegar a San Lorenzo de Almagro. Después de informar que finalizó la licencia a través de un mail, el presidente Marcelo Moretti dio detalles de las tareas que estuvo realizando para el club de Boedo durante estos meses y volvió a defenderse por el escándalo de la cámara oculta de abril pasado, en el que se lo ve guardarse 25 mil dólares provenientes de la madre de un futbolista de inferiores.

En el mundo San Lorenzo, desde que Moretti formalizó el uso de la licencia hasta que la Justicia esclareciera su procesamiento por los fajos de dólares recibidos, corría el rumor que el presidente continuaba vinculado al club en el día a día. Aunque dicha versión nunca había sido confirmada, fue el propio Moretti quien finalmente aseguró que nunca alejó de la institución.

“Si bien no estaba presencialmente en el club, tenía ciertas injerencias y gestionaba desde mi casa. Tal vez, no tanto en las cuestiones administrativas o económicas de otra índole, pero sí en el fútbol profesional”, comenzó diciendo Moretti en diálogo con Infobae este viernes. Incluso, el máximo dirigente remarcó que él tuvo participación en la decisión del arribo de Damián Ayude a la Primera como también en la transferencia de Malcom Braida a Boca Juniors.

Además, el abogado y empresario reveló que decidió romper con la licencia debido a que la Justicia no lo procesó. "La decisión la tomé cuando se traba la competencia en lo judicial y obviamente porque no estoy procesado. San Lorenzo tiene un presidente elegido democráticamente por los socios, ganamos las elecciones el 17 de diciembre del 2023 de manera abultada. Pasaron 120 días que no estoy procesado, le hice la consulta a la AFA, me dijo que no había ningún impedimento administrativo ni jurídico para no estar en funciones. Así que decidí mandar la carta de documento y mandar el mail, las dos cosas", expresó.

Al ser consultado sobre por qué el dinero que recibió de la madre de un futbolista no aparece asentado en los libros del club, Moretti se excusó con la plata que él puso de su bolsillo en otras oportunidades. "El año pasado puse 180.000 dólares en préstamos de dinero. Apenas asumí a San Lorenzo, el mismo día, el 17 de diciembre, tuve que ir a mi casa a buscar plata para depositar en el banco para que no quede libre Rafa Pérez. A los jugadores les debían cuatro meses de sueldo, el aguinaldo, los premios y las primas. Estaban todos en consideración de quedar en libertad de acción y con el pase en su poder. Pero lo primero que hice ese día, me acuerdo, fui a mi casa corriendo, no tenía firma en el banco y deposité en la cuenta de Rafa Pérez el dinero, mi dinero, para que no quede libre. Entonces, hice aportes que fueron 180.000 dólares en blanco, en mutuos", reveló.

Sobre esa plata que habría puesto de su poder, Moretti luego aclaró que "está aprobado por la oposición de la Comisión Fiscalizadora" y agregó: "Yo el dinero del club lo puse en forma registrada, que fueron 180.000 dólares el año pasado. Esos 25.000 dólares famosos del video, como dijo María Scottini (la mujer que le entregó el dinero), como dijo Edgardo Lemos (esposo de Scottini) y como este chico (Alejandro Rojas) lo dijo públicamente, pero no lo dijo en la Fiscalía, me imagino yo que no lo habrá llamado todavía, si no me hubiese dicho mi abogado. El dinero fue entregado como una donación a título personal".

Para finalizar, Moretti dejó en claro que no tiene miedo que haya una renuncia masiva de la dirigencia que deje acéfalo al club. "Es una decisión de cada uno, es personal. Sí hay presiones, sí hay gente que quiere hacer un golpe de Estado, sí hay gente que quiere elecciones anticipadas, que no sean democráticas. Acá hay cuestiones que San Lorenzo está deportivamente muy bien, estamos clasificando a las copas. Tenemos un montón de actividades y disciplinas en el club", concluyó.

La marcha que harán hinchas de San Lorenzo en repudio a Moretti

Luego de que el presidente confirmara su vuelta al club e interrumpiera la licencia, varias agrupaciones de San Lorenzo junto a hinchas tomaron cartas en el asunto. En concreto, este viernes 22 de agosto llamaron a una marcha desde las 19 en la sede de Avenida La Plata para repudiar la vuelta de Moretti al club.

El pasado 27 de junio, socios y socias junto a agrupaciones e hinchas, ya habían organizado una marcha para protestar y pedir por la renuncia de Moretti. A pesar de la bronca que también se observa y se escucha cada vez que el "Ciclón" juega en el Nuevo Gasómetro, el presidente parece decidido a enfrentar todas las consecuencias.