Adiós San Lorenzo: renunció Julio Lopardo y la vuelta de Marcelo Moretti es inminente

Crisis en San Lorenzo: Julio Lopardo presentó su renuncia a la presidencia.

Una fuerte noticia sacudió a San Lorenzo este martes 19 de agosto del 2025, pocas horas después de la aparición de Marcelo Moretti en la sede del club y la confirmación del pedido de quiebra por parte de un fondo suizo. Es que Julio Lopardo, presidente interino, presentó de manera oficial su renuncia.

Según informó el periodista Esteban Edul, el dirigente que ocupó provisoriamente el puesto del mandamás electo del 'Ciclón', que está de licencia mientras es investigado por el cobro de supuestas coimas para fichar a un futbolista de divisiones inferiores, ya firmó su salida. Ahora es inminente el regreso de Moretti, ya habilitado por el Tribunal de Ética de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino).

Crisis en San Lorenzo: piden la quiebra del club y reapareció Moretti

Crece la tensión en San Lorenzo por un pedido de quiebra que se radicó en la Justicia y por la llegada de Moretti para retomar las riendas del club. En primer lugar, el fondo suizo AIS Investment pide la quiebra del club. En este punto, ahora, el club tiene cindo días hábiles para responder si puede pagar la suma de 5 millones de dólares.

La decision con respecto a la quiebra tiene que ver con que la Sala C de la Cámara Comercial revocó la Sentencia de primera instancia, que rechazaba el pedido de quiebra e intiman a que se comunique la medida. De esta manera, el Juez notifica al club que la quiebra va a ser decretada si, hasta el viernes, el club no paga la suma de U$D 5.300.000. La sede de San Lorenzo ubicada sobre Avenida La Plata 1782, en el barrio porteño de Boedo, recibió una sorpresiva visita durante la mañana: acompañado por un escribano, Moretti llegó al lugar para resolver "cuestiones legales".

Noticia en desarrollo...